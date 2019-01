‘GH DÚO’: Fede e Ylenia, cada vez más juntos y la casa se ha dado cuenta

Los dos concursantes han pasado del odio más visceral a los besos de amistad en la cama

En una semana han pasado muchas cosas en la casa de ‘GH DÚO’. Desde que entraran los concursantes hace una semana, hemos visto como María Jesús Ruiz y Julio Ruz se tiraban los muebles a la cabeza en más de una ocasión, a Kiko Rivera confesar su adicción a las drogas o a Ylenia y Fede pasar del odio a la amistad en siete días.

Esta amistad se ha visto mucho más acrecentada en las últimas horas cuando Ylenia ha entrado con sus dos compañeras del alma en la casa, Sofía y Carolina, para hablar del italiano. Ylenia confesó a sus compañeras que su relación quedó “bloqueada” y terminó. Aunque la de Benidorm no se acaba de fiar demasiado del italiano, parece que todavía quedan ascuas donde hubo fuego.

La propia Carolina Sobe se quedó en el confesionario para hablar de esta relación de amor-odio que mantienen los dos concursantes de ‘GH DÚO’. “Como la gusta Federico, va chorreando viva” comentó a solas Carolina. Mientras que en el cuarto, Ylenia y Fede seguían con su acercamiento. Fede besaba a su ex, y luego se tumbaba en la cama junto a Ylenia.

“Tú me volviste loca” le espetó Ylenia. Poco después Ylenia sufrió un nuevo bajón y se quedó llorando por toda la casa. “Me has tocado una fibra rara y me ha dado un bajón” explicó la de Benidorm a Fede que, mientras se hacía unos selfies, le comentaba a Ylenia que cuando no quisiera hablar de esas cosas se lo dijera. ¿Comienza una nueva posible relación en ‘GH DÚO’? el tiempo lo dirá.