‘GH DÚO’: Kiko e Irene protagonizan su primera pelea dentro de la casa

Irene ha mandado a fregar a Kiko en 'GH DÚO'.

Kiko Rivera e Irene Rosales ya han protagonizado su primera pelea en ‘GH DÚO’, y todo ello debido a las tareas del hogar. No sabemos cómo será Kiko en casa, pero parece que en su nuevo hogar no lleva demasiado bien eso de que su mujer se lleve mejor que él con sus compañeros.

El cantante ha propuesto a sus compañeros que cada uno de ellos fregase su vajilla después de comer, una idea que no le ha gustado demasiado a su mujer Irene ya que, según ha dicho, “se iban a formar unas colas innecesarias”. Después de esto, Irene ha dado otra idea, que cada uno fregase un día, una idea que ha encantado a todos.

Después de que todos sus compañeros la animasen, Irene se animó demasiado y mandó a su marido “a fregar”. Esto a Kiko no le ha sentado nada bien, así que no ha dudado en salir al jardín y hablar con Fede sobre la situación que han estado viviendo.

“Yo soy su marido y sé lo que a ella le molesta. Si sabe que me molesta, ¿por qué me lo hace?”. Luego, hablando con su mujer Irene, Kiko ha soltado lo siguiente: “A mí no se me olvidan las cosas, estás dando caña a quien no tienes que dar, ellos son tus contrincantes, no yo”. Eso sí, tras el enfado ha venido la reconciliación en ‘GH DÚO’, aunque no sabemos si aguantarán más de una pelea.