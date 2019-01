Programación TV: ¿Qué películas ver hoy en televisión, sábado, 12 de enero de 2019?

El sábado 12 de enero de 2019 se presenta lleno de películas muy interesantes para quedarse en casa y refugiarse de la ola de frío que estamos sufriendo en todo el país. ¿Quieres saber cuáles son las películas incluidas en la programación TV para hoy? Pues no te pierdas a continuación toda la programación TV del sábado 12 de enero de 2019.

‘1898. Los últimos de Filipinas’ en la 1 de TVE (22:05 H)

A finales del siglo XIX, España entró en guerra con Estados Unidos y sufrió la derrota que supuso la pérdida de las últimas colonias. Ya no podría volver a repetirse la frase que decía que en España nunca se pone el sol. En una aldea filipina, donde había un movimiento de insurrección, los mandos españoles no creyeron que la guerra hubiera terminado y la siguieron durante un año más. No era una cuestión heroica sino simplemente de cerrazón mental.

‘Siempre a mi lado’ en Antena 3 (22:10 H)

Charlie es un joven a punto de ir a la universidad con una beca deportiva por su habilidad para la vela. Pero un trágico accidente trunca su sueño.

‘Venganza: Conexión Estambul’ en Cuatro (22:15 H)

El antiguo agente de la CIA Bryan Mills se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Estambul cuando un grupo de sicarios intenta secuestrarlo a él, a su hija y a su exmujer. Kim, la hija de Bryan, debe ser quien rescate esta vez a su padre y evite que los criminales se cobren venganza.

‘Sábado Deluxe’ en Telecinco (22:00 H)

Terelu Campos vuelve esta noche a ‘Sábado Deluxe’ tras su doble mastectomía para contar cómo ha ido todo y qué tal está siendo su recuperación.

‘La Sexta Noche’ en laSexta (21:30 H)

Iñaki López y Andrea Ropero entrevistan a Javier Maroto. Más tarde, se conversa con el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, en un momento en el que tanto su partido como el resto de fuerzas de izquierdas no parecen estar atravesando su mejor momento.