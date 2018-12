‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’: Un nuevo pretendiente vuelve a desatar las rencillas entre Noelia y Jennifer

Las dos tronistas femeninas de ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’, no parece que después del programa vayan a ser grandes amigas. Jenni y Noelia siguen en pie de guerra en sus respectivos tronos, y no hay día que no salgan peleadas, o tengan una discusión, sobre todo por algún pretendiente que les guste.

Ha sido el caso de hoy. Por las escaleras ha bajado Víctor, un joven, estudiante de Farmacia, que ha conquistado por su belleza y porte, a la propia Toñi Moreno. La presentadora se deshacía en elogios al nuevo pretendiente, que practica powerlifting, un deporte de fuerza. Nada más llegar, Sofía ha recomendado al nuevo pretendiente que no anunciara con quién quería sentarse.

Y es que las tronistas han vuelto a estar enfrentadas con la llegada de Víctor al programa. Víctor se lo ha puesto aún más difícil a las tronistas, cuando ha expresado que no le importaría conocer a las dos y luego tomar una decisión en ‘MYHYV’. “Me gustan las dos y quiero conocerlas” comentó el joven, que desató los comentarios de todos los opinadores del programa, “ya vienen todos igual” expresó Nagore Robles.

La colaboradora se interesó aún más por Víctor y le preguntó si había estado enamorado alguna vez. La respuesta fue que no, y ya Nagore comenzó arremeter contra las tronistas, “ahora seguro que les pones más”.

Víctor no ha tomado una decisión en firme, pero está claro que las tronistas van a pelear mucho por el nuevo pretendiente de ‘MYHYV’.