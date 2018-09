GH VIP 2018: Tony Spina, confirmado en directo en Gran Hermano VIP

Tony Spina, ex pareja de Oriana Marzoli, ha sido confirmado por Jorge Javier Vázquez en directo. Entra en la casa de ‘GH VIP 2018’ junto a su ex novia, Oriana. Ha sido una de las sorpresas del comienzo del programa y es que, aunque muchos apostaban por la entrada de Tony, no estaba aún confirmado.

La historia de Tony y Oriana es muy especial ya que han estado durante varios años saliendo y rompiendo. Se conocieron en el programa de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, y se enamoraron. Pero parece que su relación ha sido siempre de amor-odio, y nosotros la hemos vivido con ellos.

Eso sí, no podemos decir que Oriana no ha sufrido por Tony ya que, además de verlo tontear con otras chicas delante de ella, la dejó en directo y la echó del piso. Aún así, Oriana volvía a estar con él. ¿Qué pasará ahora en ‘GH VIP 2018’? ¿Volverán a tener una relación o se ignorarán en la casa? Ya sabemos que esto último es imposible y es que donde hubo fuego, cenizas quedan.