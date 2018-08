Movistar Plus prescinde de ‘Fiebre Maldini’ después de 12 años

Movistar Plus sigue afilando su parrilla deportiva de cara a la próxima temporada y está centrándose en llenar de nombres su nuevo canal ‘#Vamos’, donde no estará ‘Fiebre Maldini’. Hace unas semanas el periodista Juanma Castaño se unía al canal de la plataforma, tras ser despedido como presentador de ‘Deportes Cuatro’. El asturiano, confesó cumplir un sueño cuando firmó por Movistar Plus este verano.

La plataforma privada ha anunciado hoy que ha cancelado uno de sus programas estrella, en cuanto a deporte se refiere, ‘Fiebre Maldini’, tras 12 años ligado a la entidad y habiéndose convertido en uno de los espacios de referencia para los amantes del fútbol. El periodista responsable del programa, Julio Maldonado “Maldini”, ya confirmaba la noticia el pasado martes en ‘El partidazo’, asegurando que esta temporada el programa no seguiría en televisión.

El periodista seguirá ligado a Movistar Plus, pero todavía no se sabe qué papel desempeñará dentro de la plataforma. No cabe duda que Maldini podrá ser uno de los estandartes del nuevo caminar de ‘#Vamos’, pero de momento el periodista no ha desvelado su futuro dentro de Movistar Plus. Las redes sociales han sido testigos de la noticia y han mostrado su malestar por la cancelación de un programa tan mítico como ‘Fiebre Maldini’.

El chiringuito y la salvametizacion de los programas deportivos están cargándose la información deportiva de calidad. — OndaAragonesaDeporte (@OADeportes) 29 de agosto de 2018

Top story: @2010MisterChip: ‘Cancelado el mejor programa de fútbol que se ha hecho en España en décadas. Fui fiel seguidor de @Fiebre_Maldini desde sus orígenes. No sé que emitirán en su lugar y, la verdad, me interesa … pic.twitter.com/8F58ByXArc, see more https://t.co/uLO990rXZE — Soto pa los amigos (@SotoIIV) 29 de agosto de 2018

Triste noticia la cancelación de “Fiebre Maldini”. De los pocos programas deportivos de calidad. Se te echará de menos, Julio!! @MundoMaldini — Carlos Riopérez (@charliRioperez) 29 de agosto de 2018

Por si fuera poco, hace unos días, Movistar Plus confirmaba la salida del ex portero del Real Madrid, Santi Cañizares, de otro mítico programa de la plataforma, ‘El día después’.