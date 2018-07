Jacinto intenta timar a la camarera pagando la mitad de la cuenta en ‘First Dates’

Jacinto ha querido quedar como un caballero en ‘First Dates‘, pero al final ha conseguido quedar bastante mal delante de Katherin, su cita de la noche. El chico ha querido invitarla a cenar. No obstante, a la hora de la verdad solo ha puesto 15 euros, cuando debería haber puesto 30 euros. ‘¡Aquí solo hay 15’, le ha comentado la camarera, a lo que él ha contestado que no tenía más dinero.

Katherin ha sacado su monedero y ha puesto el resto del dinero y es que a la chica no le ha importado esto, sino haberlo conocido. A la chica le ha gustado desde el principio ya que era totalmente su tipo. Eso sí, hasta que no han pasado unos minutos no han empezado a congeniar ya que ambos estaban bastante nerviosos.

La cita parecía ser un éxito seguro, y así ha sido pese al pequeño incidente con la cuenta. Los dos querían volver a tener una cita después de ‘First Dates’ para seguir conociéndose y así lo han expresado. ¿Conseguirá Jacinto invitar a Katherin en la siguiente cita? Esperamos que se lleve más dinero y es que, ¿A dónde iba con tan solo 15 euros en la cartera? ¿Es que no tenía planeado pagar desde el principio?

Seguro que volvemos a ver a estos dos tortilitos en ‘First Dates‘ recordando la situación tan cómica que han vivido esta noche.