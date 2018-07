La emotiva reconciliación de Laura y Kiko Matamoros en ‘Volverte a ver’

El colaborador de ‘Sálvame’, Kiko Matamoros y su hija, la ganadora del pasado GH VIP, han vuelto ha encontrarse en un plató de televisión. Esta vez ha sido en ‘Volverte a ver’ el programa de sorpresas que presenta Carlos Sobera. El encuentro entre el padre y su hija era uno de los más esperados en el mundo televisivo, ya que hacía meses que no tenían una buena relación.

Pero la reciente maternidad de Laura Matamoros ha sido el detonante para que la hija de Kiko quisiera limar asperezas con su padre. Según Laura lo ha querido ir ‘Volverte a ver’ para que su hijo, Matías, pueda disfrutar de su abuelo. Kiko Matamoros ha recibido las explicaciones de Carlos Sobera, y tras unos segundos de intriga, ha aceptado la invitación para conocer quién estaba detrás de la pantalla y quería transmitirle un mensaje.

Se descubrió el misterio y Laura ha transmitido un claro mensaje a su padre, “quiero que lo lleves a ver el Real Madrid, quiero que le permitas tú tiempo, que lo lleves a comprar chuches” refiriéndose a su hijo Matías. La emoción ha invadido el plató del programa y al propio Kiko Matamoros que no tenía palabras para describir la sensación que tenía.

“Uno no deja de querer a sus hijos nunca” comentaba Kiko entre sollozos “no hay ni un día que no me acuerde de mis hijos”. Para finalizar llegó la reconciliación y uno de los momentos más esperados de la televisión de los últimos meses.