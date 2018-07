Toni y Ketty, los primeros finalistas de ‘Masterchef 6’

La prueba en exteriores ha sido muy dura. Los aspirantes a ‘Masterchef’ tenían que elaborar cuatro platos sofisticados y elegantes para un grupo de 15 mujeres especialistas en gastronomía. Desde chefs hasta periodistas gastronómicas. Es por eso por lo que el jurado de ‘Masterchef’ les dio tiempo de sobra para que no salieran tarde los platos, pero, aún así, los platos no salieron a su debido tiempo, o al menos no todos.

Oxana era la capitana de la prueba, pero perdió los nervios y, al final, cada uno hacía lo que creía mejor. Es por eso por lo que, al final, Jordi tuvo que ponerse manos a la obra con el postre y ayudar a los aspirantes, lo que les hizo, a algunos, perder puntos en la valoración del jurado.

La prueba de exteriores, a pesar de ser en grupo, tuvo una valoración individual y en ella salieron mal parados Oxana, Marta y Daniel. Parece que no daban una en esta prueba aunque, al final, los platos fueron todo un éxito entre las comensales. A todas les pareció adecuado dado el nivel de experiencia de los aspirantes.

Ketty y Toni si que recibieron una enhorabuena de parte del jurado. Parece que los chicos se esforzaron al máximo en esta prueba y consiguieron posicionarse por encima de sus compañeros, lo que les ha convertido en los primeros finalistas de ‘Masterchef 6’.