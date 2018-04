César Brandon, ganador de ‘Got Talent’

No por esperado merece menos la pena. Y es que todos sabíamos que un peso pesado del jurado, Risto Mejide, apostó todo por el poeta César Brandon. Como era previsible, el joven guineano de 24 años no desmereció la confianza del polémico publicista y nos volvió a emocionar y sorprender con su arte y su talento. Por eso, con total merecimiento, por primera vez en la historia de este programa, la poesía en estado puro ha sido la ganadora de ‘Got Talent España 2018’.

César Brandon volvió a salir al escenario con poco más que su talento y su pluma poética. Con esas dos simples armas, este chico que lleva seis años afincado en España, pero es natural de Guinea Ecuatorial, demostró que no hace falta mucho más para emocionar. Y así es como logró ganar el coche y los 25.000 euros de premio que ofrece el programa.

Pero César Brandon ha ganado mucho más con este triunfo. Ya en la semifinal supimos que la editora literaria de Risto Mejide le había editado y publicado su primer libro de poesía. Además, todas las copias que se vendían en Amazon de su obra se agotaron en cuestión de horas. Sin duda, ese es el gran premio para Brandon.

Y no es el único. Brandon ha conseguido mucho más. Ha logrado que un arte tan olvidado como la poesía vuelva a resurgir, a brillar, a gustar y a emocionar. No es que estuviese solo sobre el escenario, ya que los otros 14 finalistas demostraron ganas de agradar y superarse. Pero merece la pena que, por una vez, y con un poema dedicado a su madre, este joven haya demostrado que no solo de música, baile y canto vive el hombre.

El poeta César Brandon se hizo con una final muy competida

Pero, como hemos dicho, la victoria de Brandon tiene todavía más mérito, ya que la competición ha sido dura. En esta edición se presentaron más de 6o00 artistas. De ellos, tan solo 300 alcanzaron las audiciones. Y de estos, solo 15 fueron elegidos para la gloria final.

Así pues, resulta reconfortante que un poeta armado con voz y talento pueda ganar un enorme talent show dedicando su obra a su madre, quien, por cierto, se encontraba entre el público emocionada aguantando las lágrimas.

Pero lo más bonito de esta historia, es que César Brandon ha emocionado al público y al jurado con cada poesía que ha recitado sobre el escenario de ‘Got Talent España’. Lo hizo con sus 0 y 1, algo harto difícil, ya que se trata de lenguaje binario. Y también lo logró con su bonita historia de la luna y el sol. Y ahora, como receta final, lo ha vuelto hacer con una madre, algo realmente maravilloso.

Esta vez no hubo Tekila, Forocoches ni montajes. Solo se vio talento desnudo y sincero. Pura poesía, puro poeta César Brandon.

Hay que agradecer el esfuerzo realizado por todos los artistas. Incluidos los más votados, como Tomás Sanjuán, el grupo Tao o Majestic World. Pero también hay que agradecer que el talento poético de Brandon se lleve el máximo galardón. Muchas gracias, César.