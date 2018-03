Los chicos de ‘OT 2017’ triunfan en su segundo concierto en Madrid

No por esperado es menos especial. Los chicos de ‘OT 2017′, capitaneados por la pareja de moda y representantes de España en el Festival de Eurovisión en Lisboa, Amaia y Afred, no decepcionaron en su segundo concierto en Madrid. Los fans, que abarrotaron el Palacio de Vistalegre con unos 15000 asistentes, vivieron una noche mágica llena de emociones.

Sin duda, uno de los momentos más esperados de este concierto fue la interpretación de Amaia y Alfred de ‘City of Stars’. Pero, como es obvio, no fue ese el único tema que desató la locura entre el público. También pudimos escuchar ‘Tu canción’, tema con el que representan a España en el próximo Festival de Eurovisión de 2018 que tendrá lugar en Lisboa.

Como es obvio, la afición se volcó y el momento fue mítico. Y para añadir más emoción, se dieron un beso al finalizar que, sin duda, pasará a la historia de los besos más largos y sentidos que se han visto nunca, compitiendo incluso con el final de ‘La Princesa Prometida’ en pasión y amor.

Pero el concierto tuvo mucho más. Por ejemplo, el tema que interpretó Alfred, ‘Lady Madrid’, obra de Pereza, y con claro homenaje y guiño a la capital. Sin duda, el catalán supo meterse al público en el bolsillo con esta canción, que levantó aplausos a rabiar del público que abarrotaba Vistalegre.

Los chicos de Operación Triunfo no defraudaron

Y, como es lógico, los chicos de OT 2017 no defraudaron a su público. Los 16 participantes del talent de TVE estuvieron sobre el escenario demostrando tablas importantes pese a su inexperiencia. Superaron los fallos técnicos iniciales para dar un concierto que hiciera época.

Entre los momentos más emotivos, encontramos el homenaje de Raoul al ‘pescaíto’, con dedicatoria incluida al niño Gabriel, que se ha ganado los corazones de los españoles.

También Roberto Leal quiso estar junto a los chicos de la academia, y no se perdió el concierto. Incluso envió algún selfi con varios de los chicos a sus redes sociales.

No faltaron temas que ya se han hecho míticos, como ‘Lo Malo’, con Aitana Wars.

Sin duda, una noche mágica para miles de espectadores que no se quisieron perder el gran evento. Los chicos de OT 2017 no defraudaron y supieron arrancar los aplausos de sus fans. Las esperanzas en Alfred y Amaia son máximas, y viéndoles sobre el escenario, no es para menos.