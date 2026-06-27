Viajar al antiguo Egipto sin salir del centro de Alicante ya es posible

La mayor experiencia inmersiva sobre el antiguo Egipto disponible en España se puede vivir ahora mismo en el centro de Alicante. Virtual Zone, compañía especializada en realidad virtual con sede en la ciudad, acaba de estrenar «Egipto: un crucero por el Nilo», una producción propia en la que los visitantes se convierten en protagonistas de una expedición arqueológica ambientada en la época de los faraones. La instalación ocupa un espacio permanente en Plaza de los Luceros, 17, planta primera.

Tecnología free-roam: sin cables, sin límites

Tras el éxito de sus anteriores propuestas sobre la Luna y el Titanic, Virtual Zone da un salto de escala con esta nueva aventura: hasta 45 minutos de experiencia real en los que el participante puede moverse libremente por la sala gracias a un sistema free-roam, explorar templos ocultos, navegar por el Nilo y descifrar los secretos de la civilización faraónica.

El sistema free-roam que utiliza Virtual Zone permite el desplazamiento libre dentro del espacio físico, lo que elimina la sensación de estatismo que caracteriza a las experiencias de realidad virtual más convencionales. El resultado es una inmersión sensorial completa, el usuario no solo ve el entorno virtual, sino que lo recorre, interactúa con él y comparte la aventura con el resto del grupo en tiempo real.

La producción ha sido desarrollada íntegramente por el equipo interno de Virtual Zone, formado por más de 70 profesionales entre ingenieros, diseñadores 3D, artistas, guionistas y programadores. Todo el proyecto es de fabricación española, lo que la empresa señala como uno de sus principales activos de cara al mercado internacional.

Pirámides, templos y el Nilo en el centro de la ciudad

La narrativa de «Egipto: un crucero por el Nilo» sitúa al visitante en el rol de arqueólogo en una expedición cargada de retos y descubrimientos. A lo largo de la experiencia se suceden escenarios recreados con precisión visual, el interior de las pirámides, la orilla del Nilo y templos con inscripciones jeroglíficas. La trama mantiene un ritmo dinámico pensado para que la atención no decaiga en ningún momento.

La experiencia está diseñada para grupos, lo que la convierte en una opción tanto para planes con amigos o familia como para actividades de team building corporativo. Virtual Zone ofrece también soluciones VR a medida para eventos y dispone de equipos itinerantes para quienes no puedan desplazarse a sus centros.

Una empresa alicantina con presencia en cinco ciudades

Virtual Zone cuenta actualmente con cinco centros propios en Madrid, Valencia, Alicante, Sevilla y Murcia. La compañía desarrolla sus propios videojuegos y experiencias VR, lo que le permite un control total sobre cada producción y la capacidad de adaptarla a distintos perfiles de usuario. Su modelo incluye además un sistema de franquicia con facilidades de financiación.

Con el estreno de esta experiencia inmersiva en Alicante, la ciudad refuerza su posición en el mapa del ocio tecnológico en España. Para quienes quieran visitar las pirámides sin pasaporte ni vuelo, la Plaza de los Luceros tiene la respuesta.