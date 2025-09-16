The Brilliant Collection brilla en la Semana de la Moda de Madrid con Motorola y Swarovski

La gran cita de la moda española arranca en Madrid con doble escaparate: Madrid es Moda, desde el pasado sábado 13, y la MBFW, del 17 al 21 de septiembre. En ese contexto, Motorola ha elegido la pasarela para exhibir The Brilliant Collection, una colaboración con Swarovski que mezcla tecnología y lujo y que ya está a la venta en España desde el viernes 5 de septiembre. El pack reúne un nuevo motorola razr 60 y los moto buds loop en una edición especial pensada para convertirse en accesorio de estilo además de dispositivo tech.

Moda y tecnología van de la mano

La propuesta parte de una idea sencilla: si en la Semana de la Moda los accesorios son clave para completar un look, ¿por qué no convertir el móvil y los auriculares en piezas que puedas lucir igual que una joya? The Brilliant Collection responde justo a eso, con un diseño que juega con los brillos y los reflejos propios del cristal y un acabado común que encaja sin esfuerzo en estilismos de pasarela o de street style.

El motorola razr 60, pensado para atraer miradas

El protagonista es el motorola razr 60, heredero del icónico plegable que enamora a celebrities desde hace más de dos décadas. En esta edición, el teléfono viste un acabado acolchado en 3D inspirado en el cuero, realzado por 35 cristales colocados a mano y un gran cristal de 26 facetas en la bisagra. La marca incluye además una funda premium colgable a juego, pensada para llevar el móvil como si fuese un mini bolso, algo que encaja con el lenguaje de los accesorios que dominan las pasarelas esta temporada. Más allá del guiño fashion, la pieza mantiene el carácter práctico del formato plegable.

Auriculares open-ear con sello de Bose

El segundo elemento del conjunto son los moto buds loop en el exclusivo color PANTONE Ice Melt, un tono frío y luminoso que casa con el brillo del conjunto. Son open-ear, se apoyan sin sellar el canal auditivo, y cuentan con Sound by Bose, una certificación que apunta a un audio equilibrado y con presencia. También integran adornos de cristal en la carcasa, de modo que lo que llevas en las orejas pasa de ser un simple gadget a un complemento con intención estética. Y, por comodidad, su diseño ligero permite usarlos durante todo el día sin renunciar al estilo.

Un mismo acabado para un look completo

Más allá de cada dispositivo, el valor diferencial está en cómo The Brilliant Collection armoniza móvil y auriculares. El uso del color PANTONE Ice Melt en ambos, sumado a los detalles de cristal, convierte el combo en una propuesta coherente: dos piezas que se entienden entre sí y que funcionan como un único acento visual dentro del outfit. Es la clase de set que se deja ver en primera fila, en backstage y, por supuesto, en la calle a la salida de los desfiles.

Disponibilidad y precio en España

El pack de The Brilliant Collection, con el motorola razr 60 y los moto buds loop en acabado PANTONE Ice Melt, ya está disponible en España por 999 euros. Es una edición orientada a quienes quieren que su tecnología también cuente una historia de moda: la de una colaboración que difumina las líneas entre smartphone, joyería y accesorio, y que llega justo a tiempo para los días grandes de la MBFW Madrid.