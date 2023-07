Los Súper Tecnoprecios de El Corte Inglés traen ofertas inigualables

Los almacenes El Corte Inglés vuelven a la carga con unas ofertas muy interesantes en tecnología. Están disponibles hasta el próximo martes 11 de julio, tanto el establecimiento físicos como en su página web. Hemos seleccionado 4 ofertas de todas las que están presentando y que no son precisamente épocas. Toma nota si deseas renovar algún dispositivo tecnológico como estos.

Las ofertas tech de El Corte Inglés

LG OLED65G26LA Evo Gallery Edition 4K

Que no te quepa duda de que este televisor inteligente es ideal para quienes desean las máximas prestaciones. 65 pulgadas de tamaño y color negro puro ofrece ahora mismo un 30 % más de brillo, su procesador inteligenteA9 con inteligencia artificial posibilita dar el máximo rendimiento, incluso en las duras condiciones del gaming. Igualmente, ha sido equipado con HDR Dolby Vision y Dolby Atmos, para una mejor experiencia de cualquier circunstancia. Además, se trata de un dispositivo que vela por tu salud al emitir un 50 % menos de luz azul. Hasta el martes tiene un descuento del 39%, llévatelo por 1999 euros

Samsung Galaxy Watch5 44mm Negro

Sin lugar a dudas, uno de los relojes inteligentes para aquellos deportistas que desean buenos datos ante cualquier circunstancia. Su hardware de alto rendimiento proporciona una experiencia muy fluida, y es capaz de monitorizar datos tanto de salud como de ejercicio o de sueño, contando con la función de electrocardiograma y presión arterial. Su diseño posibilita que lo puedas utilizar tanto para hacer deporte como si vistes de manera casual. El precio es irresistible, solamente 199 € hasta este martes 11 de julio, ya que le han aplicado un descuento de 39 %.

Portátil ASUS F1400EA-EB1837W

El ASUS Vivobook 14 es un portátil todoterreno que ofrece un potente rendimiento y una experiencia visual máxima Su pantalla NanoEdge cuenta con un ángulo de visión amplio de 178° y un revestimiento antirreflejos mate para una experiencia realmente atractiva, por lo que puedes usarlo en exteriores sin problema. Cuenta con almacenamiento de 512GB SSD que brinda la combinación perfecta entre una gran capacidad de almacenamiento y velocidades rápidas de lectura y escritura de datos. Equipado con procesador Intel i5 y 8 GB de RAM, además de Windows 11. El precio que tienes ahora mismo es de 549 €, han aplicado un descuento del 21 %. Recuerda que es solamente hasta el martes,

iPhone 14 Pro

Poco hay que decir sobre el dispositivo que ha venido a dar un golpe en la mesa a la hora de ofrecer prestaciones y rendimiento. El iPhone 14 Pro cuenta con un chip A16 Bionic que no al que no se le resiste nada. Su triple sistema de cámaras es capaz de ofrecer modo cine y estabilización cuando grabas en vídeo gracias al modo acción. Pantalla de 6,1 pulgadas con una resolución máxima de 2556 píxeles. No lo dudes, si quieres la mejor experiencia en el iPhone aquí la tienes, con un descuento del 8 % y un precio final para los 128 GB de almacenamiento de 1209. €

No esperes más, ahora es el momento de descubrir estas y otras más ofertas que El Corte Inglés ha preparado para ti y de las cuales te puedes aprovechar hasta dentro de tres días.