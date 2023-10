Saca provecho al modo No Molestar en tu iPhone, iPad o Mac

Hay que elevar a la categoría de genios a quienes idearon la opción No Molestar. Aunque en este artículo os voy a hablar de las ventajas en un dispositivo Apple, afortunadamente se encuentra presente en los Android y su modo de activación es similar. Esto es lo que debes saber sobre este sistema que aporta tranquilidad cuándo lo necesites.

¿Qué es el Modo No Molestar?

El Modo No Molestar es una característica presente en los dispositivos iOS que, al ser activada, silencia las llamadas y notificaciones. De este modo, el usuario puede continuar usando su dispositivo sin ser interrumpido por constantes alertas. Ideal para cuando estamos trabajando o haciendo una tarea en la que precisemos no ser molestados. O bien, si vamos a descansar y no queremos apagar el móvil o poner el Modo Avión.

Lo que puedes hacer con el No Molestar

Silencio de notificaciones

Cuando se activa esta función, no vas a recibir notificaciones ni vibraciones. Las alertas seguirán llegando, pero se mostrarán en el Centro de Notificaciones sin hacer ruido ni encender la pantalla.

Da relevancia a lo que importa

Puedes elegir que ciertos contactos te llamen incluso con el Modo No Molestar activado. Esto es útil, por ejemplo, si esperas una llamada importante o si deseas que solo tus contactos favoritos o determinados familiares puedan comunicarse contigo en ciertos momentos. En mi caso, mi lista de favoritos es la de casa de mi madre y el teléfono de mi hija.

Programación

Si sabes que todos los días a cierta hora requieres desconectarte, puedes programar el Modo No Molestar para que se active y desactive automáticamente. En mi caso, se activa a las 23:30 y se activa a las 6:30. Aunque lo habitual es que en horario nocturno apague el teléfono.

¿Cómo activar el Modo No Molestar?

Existen varias maneras de activar esta función en tu iPhone:

Desde el Centro de Control

Desliza hacia abajo desde la esquina superior derecha de tu iPhone para acceder al Centro de Control. Aquí encontrarás un icono llamado Concentración, tócalo para activar o desactivar el Modo No Molestar.

Desde Ajustes

Ve a la aplicación Ajustes >Modos de Concentración>No Molestar. Aquí puedes activar la función y personalizarla según tus preferencias.

Pidiéndoselo a Siri

Basta pedirle a la asistente lo siguiente, «Siri, activa el Modo No Molestar» y se hace realidad.

¿Por qué deberías usar el Modo No Molestar?

Mayor concentración: en la era de la información, la distracción está a solo un WhatsApp inoportuno de distancia. El Modo No Molestar te ayuda a enfocarte en lo que realmente importa, ya sea un proyecto de trabajo o querer simplemente no estar tan pendiente de tu teléfono

en la era de la información, la distracción está a solo un WhatsApp inoportuno de distancia. El Modo No Molestar te ayuda a enfocarte en lo que realmente importa, ya sea un proyecto de trabajo o querer simplemente no estar tan pendiente de tu teléfono Mejor calidad del sueño: las notificaciones constantes durante la noche pueden interrumpir tu sueño. Al activar esta función antes de dormir, tu teléfono no emitirá sonidos que puedan despertarte. Sí, bendito No Molestar en la siesta.

las notificaciones constantes durante la noche pueden interrumpir tu sueño. Al activar esta función antes de dormir, tu teléfono no emitirá sonidos que puedan despertarte. Sí, bendito No Molestar en la siesta. Menos estrés: estar constantemente pendiente del teléfono genera ansiedad. Permitirte momentos sin interrupciones puede ayudarte a estar mucho más tranquilo.

estar constantemente pendiente del teléfono genera ansiedad. Permitirte momentos sin interrupciones puede ayudarte a estar mucho más tranquilo. Control personalizado: la posibilidad de programar y personalizar las excepciones significa que no te perderás las llamadas y mensajes que realmente importan, mientras que el resto permanecerá en silencio.

El Modo No Molestar no es solo una herramienta de desconexión, sino también una forma de equilibrar nuestra vida digital con las necesidades del mundo real. Nos permite decidir cuándo y cómo queremos ser notificados, dándonos un respiro en una era dominada por la conectividad constante. Si aún no has probado esta función en tu iPhone, iPad o Mac, no dudes en hacerlo. Es probable que descubras los beneficios de tener momentos sin interrupciones en tu día a día.