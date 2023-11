Rey Enigma: «La tecnología ha hecho subir muchísimo el nivel medio en el ajedrez»

El evento Jump2Digital, celebrado el pasado 17 de noviembre de en Fira Barcelona, en Montjuïc, es una iniciativa de Mobile World Capital Barcelona destinada a impulsar el talento digital. Esta tercera edición se ha caracterizado por presentar numerosas novedades y oportunidades para profesionales del sector tecnológico.

Figuras conocidas como Luzu y Cristinini, así como Nate Gentile, Miriam González y Edgar Pons, todos divulgadores tecnológicos, junto con Sara García, astronauta e investigadora, han dado renombre a una edición que ha batido récords. Rey Enigma, famoso ajedrecista y divulgador de este juego, estuvo presente en Barcelona, jugando una serie de partidas simultáneas y ha hablado con este medio sobre el papel de la tecnología dentro de la ajedrez.

Ajedrez y tecnología: Rey Enigma da las claves

¿Qué te llevo a asumir esta personalidad o rol?

«Comencé a jugar a los 5 años ajedrez y creo que desde ese momento el ajedrez me ha acompañado durante toda mi vida y siempre he tenido esa necesidad de aportar algo en la comunidad del ajedrez y surgió la idea hace unos 3 años de incorporar este misterio dentro de este mundo, ya que que no existía. Gracias a eso nació la figura del Rey Enigma y a día de hoy, pues lo que me dedico principalmente es a difundir el ajedrez».

¿Cómo crees que la tecnología ha cambiado el juego del ajedrez?

«Ha revolucionado el aprendizaje del ajedrez por completo. Hoy en día, cualquier persona desde su casa, desde cualquier lugar del mundo con un dispositivo electrónico, puede aprender a jugar ajedrez sin necesidad de contar con profesores ni nada. Hay muchísimas herramientas online y a nivel competitivo, la tecnología también ha revolucionado las maneras de preparar las partidas o los torneos ya que los módulos de análisis por la inteligencia artificial han superado con creces el nivel medio del humano y hoy en día es imprescindible contar con la ayuda de las máquinas para que el nivel de ajedrez siga subiendo».

La tecnología puede ayudar a mejorar el juego

«En lo que respecta al ajedrez, sin ninguna duda, la tecnología ha revolucionado completamente el ajedrez y hoy en día es mucho más, la exigencia es mucho más alta gracias a esta tecnología que se ha incorporado, ya que como decía, el nivel medio ha subido muchísimo porque con las herramientas tecnológicas cualquier persona pues puede entrenar y subir mucho de nivel».

Tu figura combina el misterio y la habilidad, ¿crees que está suponiendo una inspiración para los aficionados?

«Bueno, creo que como como comentaba antes, creo que faltaba un poco de misterio dentro de la comunidad de ajedrez, ya que siempre se ha considerado un deporte bueno, llámale deporte, arte, ciencia, como quieras, algo más, entre comillas, aburrido y mi propósito, pues ha sido completamente este, tratar de enseñar la cara divertida que existe dentro del ajedrez con un formato de partidas más rápidas. Creo que esa ha sido también la clave para despertar el interés de las de la gente. Por supuesto, una vez salió la serie Gambito de Dama, porque Rey Enigma nace justo después de la serie Esto fue también una revolución impresionante, justo por esto que comentaba, por qué enseña la parte divertida del ajedrez».