Por qué ahora es el peor momento para comprar un iPhone

El mes de agosto es el de la calma tensa en el ámbito tecnológico. Prácticamente, se da por hecho que Apple hará la presentación del nuevo iPhone el próximo 10 de septiembre y quizás tengas en mente comprar ahora un nuevo dispositivo, porque pienses que es una buena oportunidad de hacerlo. Mi recomendación es que no lo hagas todavía y estas son mis razones.

Agosto, el peor momento para comprar un iPhone

El iPhone 16, aunque se tratase de un modelo muy conservador, traerá mejoras con respecto al iPhone 15. La irrupción de la inteligencia artificial materializada través de Apple Intelligence puede ser un gran atractivo para los modelos pro, además de mejoras en la batería, el rendimiento y nuevas posibilidades fotográficas.

En el momento de escribir estas líneas, quedarían hipotéticamente 24 días para la presentación del nuevo iPhone, si bien no sabemos cuándo estarán disponibles en los mercados. Pero si deseas comprarte un nuevo iPhone, lo mejor es que esperes estas tres semanas largas a no ser que se trate de una urgencia.

Para comenzar, quién sabe si el iPhone 15 podría ser discontinuado, por lo que, aunque la marca siga proporcionando soporte, quizás no sea la mejor opción en este momento para comprar.

Si lo que buscas es un ahorro importante de precio, el lanzamiento del nuevo iPhone hará que los modelos anteriores queden automáticamente devaluados de precio. Puedes encontrar un ahorro próximo a los 100 € si optas por un dispositivo del año 2023, o incluso mayor si retrocede en el tiempo. La llegada del iPhone 16, hará que las tiendas online y físicas puedan ofrecer descuentos más interesantes en modelos anteriores.

Por otro lado, no sabemos cuál será el precio de partida del iPhone 16. Muchos ese rumor el año pasado con respecto a los precios del iPhone 15 y, a decir verdad, no sufrieron variación con respecto al año anterior. Si este 2024 ocurriese lo mismo, podrás acceder a un teléfono de última generación a un precio interesante. Además, si aprovechas la opción Trade In con la que cuenta Apple para que te valoren el dispositivo y te lo descuenten de la compra del nuevo, el precio de tu siguiente teléfono será mucho más atractivo. Estos son los precios que pueden llegar a pagar.

Dispositivo Valor estimado (€) iPhone 14 Pro Max Hasta 770 € iPhone 14 Pro Hasta 670 € iPhone 14 Plus Hasta 510 € iPhone 14 Hasta 480 € iPhone SE (3.ª gen) Hasta 220 € iPhone 13 Pro Max Hasta 550 € iPhone 13 Pro Hasta 490 € iPhone 13 Hasta 360 € iPhone 13 mini Hasta 310 € iPhone 12 Pro Max Hasta 360 € iPhone 12 Pro Hasta 320 € iPhone 12 Hasta 240 € iPhone 12 mini Hasta 200 € iPhone SE (2.ª gen) Hasta 90 € iPhone 11 Pro Max Hasta 260 € iPhone 11 Pro Hasta 220 € iPhone 11 Hasta 190 € iPhone XS Max Hasta 150 € iPhone XS Hasta 140 € iPhone XR Hasta 140 € iPhone X Hasta 100 € iPhone 8 Plus Hasta 80 € iPhone 8 Hasta 60 € iPhone 7 Plus Hasta 50 €

La paciencia es una virtud

A menos que te encuentres en la necesidad urgente de buscar un teléfono y que tenga que ser Apple, lo mejor es que dejes pasar el tiempo para acceder a dispositivos de años anteriores a mejor precio. También, que todas aquellas personas que van a renovar sus dispositivos los pongan a la venta. No solamente puede centrarte en los canales tradicionales, la segunda mano también es una buena opción.

Incluso, los modelos reacondicionados son una buena oportunidad para acceder a lo mejor de la tecnología a precios bastante más comedidos. Si bien la decisión final es tuya, pon sobre una balanza todas tus necesidades y tu presupuesto y así podrás comprar el iPhone al mejor precio. No tengas prisa, el mes de agosto no es precisamente el más indicado para hacerlo.