Un médico atiende a sus pacientes con un ratón gaming: así aprovecha el Razer Naga en consulta

Para muchos, un ratón con doce botones bajo el pulgar solo tiene sentido delante de un videojuego. Sin embargo, el doctor James Ries, fundador de Twenty Mile Medical, ha demostrado que un ratón gaming rinde igual de bien en una consulta remota que en una partida. Ries atiende a sus pacientes por telemedicina con un Razer Naga V2 Pro y aprovecha cada tecla para agilizar su rutina.

Que quede claro desde el principio, no juega mientras visita a nadie. Lo que hace es asignar a los botones del ratón los comandos y textos que más repite a lo largo del día, de modo que puede lanzarlos sin apartar la mano del dispositivo ni memorizar atajos de teclado.

El caso salió a la luz en una entrevista publicada por TextExpander y recogida después por el medio especializado Tom’s Hardware. En ella, Ries explica cómo utiliza esta herramienta de expansión de texto para estandarizar la atención, redactar recetas y aliviar la carga mental de su equipo.

Cómo funciona su sistema de atajos

La pieza central son los llamados «master Snippets», pequeños comandos de texto que no insertan una frase fija, sino que despliegan el escenario clínico correspondiente. A partir de ahí, el médico marca casillas para añadir instrucciones, formular preguntas o generar una receta. Dispone de plantillas para la comunicación general con el paciente, para infecciones de senos, para renovaciones de tratamientos psiquiátricos y para muchos otros supuestos habituales.

Aquí entra el Razer Naga. En lugar de recordar cada comando, Ries los vincula a los botones programables situados junto al pulgar. También reserva algunas teclas para insertar su párrafo de presentación o su firma. Todo el flujo queda a un clic de distancia.

Menos fatiga y decisiones más consistentes

El verdadero problema que resuelve este montaje es la fatiga del profesional. Como resume la propia entrevista, las instrucciones de alta que un médico envía a las ocho de la mañana no se parecen a las que redacta a las cuatro de la tarde tras ocho horas de visitas. La calidad se resiente por puro cansancio, no por falta de preparación.

Automatizar esas respuestas repetitivas reduce la fatiga de decisión y mantiene un criterio uniforme durante toda la jornada. Al no tener que levantar la mano del ratón, el proceso resulta aún más fluido.

Ries reconoce que la técnica no depende de un ratón gaming en concreto. Un macro pad como el Stream Deck Neo también permite asignar comandos y atajos. Aun así, prefiere el Naga V2 Pro precisamente porque no necesita soltar el periférico para insertar lo que busca, un detalle que, sumado a lo largo de cientos de consultas, marca la diferencia.