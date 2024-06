Más fácil todavía: iOS 18 permite apagar el iPhone así

iOS 18 promete ser un sistema operativo que va a revolucionar algunos aspectos a la hora de utilizar nuestro iPhone. Esta manera de apagar tu teléfono es una de las novedades que incorpora iOS 18, que se encuentra en la primera versión beta y que no tendrá forma definitiva hasta este otoño, cuando se encuentre disponible para todos los usuarios. Así puedes apagar el iPhone de una forma muy sencilla y sin tener que utilizar los botones.

Apagar el iPhone en iOS 18

Una de las novedades que presenta este sistema operativo es el centro de control, al cual se accede deslizando el dedo desde la parte superior a la inferior de la pantalla. En este centro de control nos vamos a encontrar nuestros accesos directos más habituales, así como las opciones referidas a Casa, el conmutador de brillo o de volumen o todo lo que deseamos hacer de una manera rápida. En iOS 18 vamos a apagar el dispositivo de la forma más sencilla posible. Tal y como te muestro en la captura de pantalla, solamente debes fijarte en la esquina superior derecha, ya que se ha habilitado un botón de apagado. Una simple pulsación permitirá que tu iPhone se apague de manera inmediata sin tener que aplicar la típica combinación de botones.

Recuerda que iOS 18 se encuentra solamente disponible para quienes tengan una cuenta de desarrollador. Si no es tu caso, deberás esperar hasta el mes de septiembre o primeros de octubre hasta que Apple haga oficial la versión definitiva.

La primera beta de iOS 18 destaca por su estabilidad, algo no muy habitual. El consumo de batería es el adecuado, todas las aplicaciones que he probado funcionan, y aunque algunos menús todavía están en inglés y hay funciones que no están disponibles, iOS 18 se caracteriza por ir muy fino y proporcionar una gratísima experiencia.

Apple Intelligence será la bomba en iOS 18

Una de las grandes novedades de iOS 18 será el uso de la inteligencia artificial, que la compañía ha denominado Apple Intelligence y que permitirá hacer un uso mucho más eficiente de nuestro dispositivo. La mala noticia es que de momento solamente estará disponible para la serie Pro del iPhone 15, por lo que una vez que llegue a nuestros dispositivos, habrá que tener un teléfono de última generación o cualquiera de los próximos de la serie 16 para que podamos disfrutar de un mundo nuevo de posibilidades.

Así que, nos queda un largo verano para ir conociendo todas las nuevas funciones que Apple va a introducir en iOS 18 y que harán de este un sistema operativo diferente y con una clara orientación hacia la privacidad y la accesibilidad.