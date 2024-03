Logitech MX Brio Ultra HD 4K: así es la nueva cámara para unas videoconferencias nítidas

Las webcam puede que hayan sido un accesorio al que no hayamos prestado excesiva atención, máxime cuando son los propios fabricantes de ordenadores los que ya incorporan una en los equipos. Pero la realidad es que, en muchas ocasiones, la calidad de este componente no está a la altura con la del resto del ordenador. He tenido la oportunidad de probar la Logitech MX Brio Ultra HD 4K y estas han sido mis sensaciones.

Así es la MX Brio Ultra HD 4K

La nueva propuesta de la marca suiza destaca por un diseño en el que prima la funcionalidad y la calidad. La cámara está disponible en dos colores, grafito y gris pálido. Estas son las dimensiones y peso de la nueva MX Brio Ultra HD 4K.

Característica Sólo cámara web Webcam con soporte (Cerrada) Dimensión del clip de montaje General Altura 44mm 62mm 20mm – Anchura 98mm 98mm 38mm – Profundidad 36mm 52mm 45mm – Peso 137g 176g – – Longitud del cable de conexión – – – 1,5 m

Lo primero que llama la atención es el extremo cuidado con el que se presenta el producto, que viene perfectamente embalado y con un generoso cable para realizar la conexión mediante un puerto USB-C. Los requisitos del sistema son los habituales y no suponen un problema para cualquier ordenador moderno.

Puerto USB-C disponible compatible con el estándar USB 3.0.

Windows 10 o posterior.

macOS 10.15 o posterior .

ChromeOS.

Linux.

Compatibilidad con Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Chromebook, Webex, Streamlabs, Skype o FaceTime.

La cámara cuenta con un soporte en forma de clip que permite engancharla sobre cualquier monitor, o bien, puedes plegarlo para dejarla simplemente apoyada. En mi caso, probada sobre el delgado monitor de un iMac 2021, la sujección es perfecta, ya que una de las partes de clip cuenta con un adhesivo para un mejor fijación. La conexión entre el soporte y la cámara es de tipo magnético y permite la rotación total de la cámara, sin riesgo a que esta se desprenda.

Otro aspecto interesante de la cámara es que cuenta con una persiana que permite ocultar físicamente el objetivo mientras no las estés utilizando. Con ello, y para aquellas personas preocupadas por su privacidad, no ser necesario desconectar la cámara o poner un post it delante cuando no la estemos utilizando. Este proceso se realiza mediante el giro de un anillo dentado que rodea todo el objetivo.

Igualmente, cuando la cámara se encuentra en funcionamiento, queda activado un pequeño foco justo al lado de uno de los micrófonos, para que así tengas la certeza de que el dispositivo se encuentra activado.

Instalación de la webcam

Todo el proceso de instalación es muy simple, basta con realizar la conexión del cable a un puerto USB- C libre en tu ordenador y realizar la misma operación en la propia cámara. Previamente, la descarga de la aplicación Logi Options + será el paso necesario para que todo el proceso se realice de manera automática.

Desde ese mismo espacio podrás comprobar que tienes la cámara perfectamente configurada, pudiendo incluso variar la frecuencia de parpadeo para que la imagen sea la óptima.

Al ataque con la MX Brio Ultra HD 4K

Es cierto que la pandemia nos puso en la necesidad de hacer videollamadas que tuviesen una calidad mayor. Esta cámara permite llevar al máximo la resolución, al hacer streaming con calidad de vídeo, detalle y precisión de color excepcionales. Por ejemplo, es posible una resolución UHD 4K a 30 fps o 1080p a 60 fps que proporciona píxeles un 70% más grandes para una calidad de imagen nítida.

La Logitech MX Brio Ultra HD 4K ofrece el doble de detalles de imagen y mejora en la visibilidad de rostros en comparación con su predecesora. Además, asegura que te mantengas en el foco de atención incluso en condiciones de poca luz o con contraluces, gracias a la optimización de imagen impulsada por inteligencia artificial centrada en los rostros que te mantiene siempre claro y definido. Funciones como la exposición automática, el balance de blancos automático y la reducción de ruido trabajan en conjunto para mantener los colores del video vivos y precisos.

Si bien antes nos hemos referido al software Logi Options+, es interesante además emplear G Hub con el software Logi Fine Controls, disponible tanto para Windows como para macOS en su web. Este software te permite ajustar elementos como la iluminación, el balance de blancos, la sensibilidad ISO, la velocidad de obturación, el matiz y la intensidad, entre otros. También tienes la opción de dejar que el modo automático ajuste todo por ti.

En cuanto a audio, la cámara cuenta con dos micrófonos integrados que utilizan tecnología de formación de haces y reducción de ruido. Esta tecnología, apoyada en inteligencia artificial, suprime el ruido de fondo asegurando que tu voz se escuche clara y sin interrupciones.

Efectivamente, todas las pruebas realizadas en diversas plataformas, Zoom, Google Meet y Webex han dado unos resultados excelentes. Mis interlocutores destacaban una mejora notable en cuanto a imagen y sonido comparándola con la cámara estándar de mi equipo. Esto es algo fundamental en el caso de profesionales que, aliados con una buena conexión a Internet, deseen dar una buena imagen y, sobre todo, que se les oiga bien.

Es una cámara más sostenible

Afortunadamente cada vez son más las marcas que tienen en cuenta la huella de carbono y se esfuerzan en trabajar en sacar adelante productos con alta proporciónde componentes reciclados. La cámara de Logitech no es una excepción.

Los componentes plásticos del MX Brio incorporan plástico reciclado después del consumo, con un 82% en los modelos de color grafito y un 75% en el modelo gris pálido, certificados para reutilizar plástico de dispositivos electrónicos y ayudar en la reducción de la huella de carbono.

El aluminio utilizado en la carcasa de la cámara MX Brio se obtiene usando energía renovable en vez de combustibles fósiles, lo que no solo la hace visualmente atractiva sino que también contribuye a una menor huella de carbono. El embalaje de MX Brio se elabora con papel proveniente de bosques certificados por el FSC™ y otras fuentes controladas, lo cual significa que al escoger este producto, estás favoreciendo prácticas responsables de gestión forestal a nivel global.

La huella de carbono de la MX Brio ha sido neutralizada. Esto se logra no solo mediante el diseño enfocado en la sostenibilidad, sino también a través de la compensación del impacto residual promoviendo la forestación, las energías renovables y apoyando a las comunidades afectadas por el cambio climático.

La MX Brio Ultra HD 4K es un gran producto

Sí, no hay paliativos. Este producto es de una calidad excepcional, ya que cumple sobradamente con las exigencias de cualquier usuario. Si bien el precio está a la altura, está disponible en la web del fabricante por 239 €, no cabe duda de que vale cada céntimo que cuesta.

En el caso de que seas un profesional que tenga una alta demanda de videollamadas, con la Logitech MX Brio Ultra HD 4K no solo te aseguras que van a verte a una resolución máxima, sino que te voz va a quedar bien definida.