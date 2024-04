¿Profesional de las ventas? No hagas esto en LinkedIn

LinkedIn es una excelente red para profesionales que puede ser el impulso definitivo para tu carrera, y si estás en el sector comercial, es obvio que también. Sin embargo, ya sea por puro desconocimiento o por querer vender a toda costa, son muchos los profesionales que cometen errores muy flagrantes en LinkedIn tratando de conseguir mejores ventas. Toma nota de estos consejos para evitar que esta red muestre una mala imagen de ti.

Vende en LinkedIn no haciendo esto

Es cierto que siempre me refiero al LinkedIn como el ‘Facebook del trabajo’, pero, evidentemente, no pueden tener el mismo tratamiento. Por favor, evita todo esto si deseas proporcionar una buena imagen y no conseguir el efecto contrario al deseable.

No seas quien no eres

Esto es algo que observo muchísimo el LinkedIn, el de profesionales que tienen una serie de cargos que quizás no posean en realidad. Opongamos otro nombre, un currículum bastante inflado. Personalmente, es algo que me produce bastante rechazo, porque llegará un momento en el que todo eso habrá que demostrarlo. Veo perfiles de gente demasiado joven hasta con títulos de CEO. Si es verdad que atesoras todos esos reconocimientos, mejor que mejor, pero hay una creciente tendencia a adoptar esa postura de pavo real que muchas veces canta a leguas. Que tengas un perfil más modesto no es en absoluto nada negativo, de hecho si estás en LinkedIn es porque deseas ampliar tu red de contactos, conseguir más ventas o desarrollar una carrera laboral.

No vendas a puerta fría

Al igual que la venta fría es bastante dura de realizar en la vida real, por las redes suele ser parecido. Además, particularmente me causa una sensación bastante negativa. Es como si alguien llamase a mi puerta sin que yo se lo hubiera solicitado. Creo que tiene un efecto mucho más positivo aplicar otra estrategia y esta no es otra que la de crear buenos posts, atractivos, con buenas imágenes y un copywriting eficiente, además de una red de hashtags efectiva.

Hace algún tiempo me ocurrió algo bastante curioso, se puso en contacto conmigo una persona que era un escritor amateur. Me pedía ayuda a la hora de promocionarle una novela en este medio, y obviamente no pude ayudarlo, porque es algo que se escapa tanto de mi cometido como de mi sección. A pesar de que seguía insistiendo, parecía no entender que mi negativa era porque se escapaba de mi ámbito. sin embargo, la sorpresa surgió cuando entendió que yo no iba a poder ayudarle. Automáticamente se convirtió en otro tipo de persona y me ofreció un seguro de salud. Vivir para ver.

No uses como LinkedIn como una red social más

LinkedIn requiere un tratamiento especial, no es TikTok ni Facebook ni nada parecido. Aquí se viene a hablar de trabajo, de empresa, de formación… así que, ese vídeo es tan divertido de una señora mayor resbalando o de unos gatitos peleándose con un pato no tienen cabida aquí. LinkedIn no está para eso y ese contenido no tiene cabida en tu perfil. además, va a producir un efecto bastante negativo, y probablemente otros profesionales o gente que puede ayudarte no se fije en ti. Cuida LinkedIn tanto como tu currículum.

Si eres profesional de las ventas y deseas aumentarlas, LinkedIn es el escaparate perfecto. Sin embargo, recuerda que también puede volverse en tu contra si no utilizas esta red de la forma más adecuada.