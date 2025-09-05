LG lanza Radio Optimism en España para llevar el mensaje Life’s Good a la música

La iniciativa Radio Optimism se apoya en una plataforma interactiva inspirada en la radio de toda la vida. En lugar de limitarse a “dar al play”, invita a crear: el usuario escribe una idea o un recuerdo y, con ayuda de una IA entrenada en una base musical cuidada, obtiene una canción original con su propia portada generada automáticamente. Esa canción puede enviarse a un ser querido o compartirse con la comunidad para seguir esparciendo el optimismo.

Un contexto que pide vínculos humanos

LG acompaña el lanzamiento con datos que describen un reto social: el 68% de los encuestados afirma que hoy cuesta más hacer amistades reales; uno de cada tres reconoce haber tenido una o ninguna relación significativa en el último mes. Casi el 90% cree que tener lazos personales sólidos mejora la percepción de la vida. Radio Optimism nace, precisamente, para poner la tecnología al servicio de esas relaciones y no al revés.

España, terreno para el “Life’s Good”

En nuestro país, la marca viene trabajando esta idea con campañas que conectan con la cultura cercana. La más reciente recuperó la inconfundible voz de Andrés Montes mediante inteligencia artificial para recordar que la manera de contar la vida cambia cómo la sentimos. Radio Optimism da continuidad a ese hilo, animando a disfrutar de lo cotidiano y a compartirlo con quien tenemos cerca, ahora en forma de canciones hechas a medida.

IA creativa al alcance de cualquiera

El proceso está pensado para ser sencillo: eliges el tono, escribes unas líneas sobre la persona a la que va dedicada la canción, un cumpleaños, un “gracias”, un “te echo de menos”, y la plataforma compone un tema original. La portada se genera automáticamente para completar la “emisión” y, en minutos, tienes un mensaje musical único que puedes enviar por mensajería o redes sociales. La promesa es democratizar la creatividad para que no haga falta saber de producción musical para emocionar a alguien.

Una filosofía que va más allá del eslogan

“Life’s Good” no es solo un claim. LG lo vincula con soluciones tecnológicas que facilitan el día a día, y ahora también con acciones que buscan mejorar cómo nos relacionamos en este mundo tan digital. En un tiempo de interacciones rápidas y superficiales, la marca propone bajar una marcha y dedicar tiempo a crear un detalle significativo. Esa es la esencia de Radio Optimism.

La iniciativa también cuenta con voces expertas que subrayan la importancia de las relaciones profundas para el bienestar. La idea es convertir la plataforma en un hábito: igual que antes llamábamos a la radio para dedicar una canción, ahora puedes “emitir” tu propio tema cuando quieras, con un formato hecho para la era móvil y compartible en segundos.

Disponible ya en España

La web oficial de Radio Optimism está activa en España y lista para empezar a crear canciones personalizadas. Además, desde los perfiles de la marca se irán mostrando ejemplos y propuestas temáticas, agradecimientos, reconciliaciones, sorpresas, para inspirar a más gente a sumarse al movimiento del optimismo.

Con Radio Optimism, la firma refuerza una identidad que combina innovación y cercanía. Se trata de proponer experiencias que nos recuerden para qué queremos la tecnología: para sentirnos más acompañados, más creativos y, en definitiva, más conectados con quienes nos importan.