Lefant M210 Pro Omni: el robot que aspira, friega y se limpia solo, ahora por menos de 240 €
Lefant, fabricante especializado en electrodomésticos de limpieza inteligente, amplía su gama de robots aspiradores con el M210 Pro Omni, un modelo 2 en 1 que combina aspiración de alta potencia con un sistema de fregado con rodillo y agua limpia en tiempo real.
Solo 28 centímetros para llegar a todas partes
Frente a los cerca de 35 centímetros de diámetro habituales en la categoría, el M210 Pro Omni mide 280 x 290 x 99 mm, lo que le permite deslizarse bajo camas, sofás y muebles de cocina con poca separación del suelo.
Además, su estación base –con unas dimensiones de 347 × 320 × 340 mm– es compacta y se puede colocar de forma flexible en diferentes zonas de la casa, aprovechando al máximo el espacio disponible. Esto hace que la M210 Pro Omni sea especialmente adecuada para apartamentos pequeños y casas con muchos muebles.
Lefant asegura que esta reducción de tamaño se traduce en hasta un 92 % de cobertura de limpieza. La navegación corre a cargo de un láser dToF capaz de generar hasta tres mapas distintos, con limpieza por habitaciones, zonas o áreas restringidas.
Fregona que se lava mientras friega
Su sistema de fregado se basa en un ciclo de cuatro pasos –pulverización de agua, fregado, rascado de suciedad y recogida de agua sucia– que se repite en tiempo real durante todo el recorrido, evitando que el rodillo arrastre suciedad de una zona a otra. El rodillo, de 20 centímetros de largo, gira a 240 revoluciones por minuto con una presión constante de 15 N, pensada para levantar manchas resecas de café, salsa de soja, zumo, leche o kétchup.
Succión sin enredos de pelo
En el apartado de aspiración, el robot alcanza una potencia de 20.000 Pa. Su canal de succión, sin escobillas, está diseñado para evitar por completo el enredo de pelo y pelo de mascota, sin necesidad de recambios. A ello se suman dos cepillos laterales –frente al cepillo único de otros modelos de la competencia– para mejorar la recogida de suciedad en esquinas y bordes, y un depósito de polvo de 800 ml de carga superior, con capacidad para hasta dos semanas de uso sin necesidad de bolsas desechables.
Una base que hace el mantenimiento por ti
La estación de carga incorpora un depósito de agua limpia de 2,4 litros y otro de agua sucia de 1,5 litros: cuando el robot regresa a la base, esta rellena el agua, vacía la sucia, lava el rodillo y lo seca con aire, sin intervención manual.
El sistema de detección de obstáculos PSD 2.0, con nueve sensores y un ángulo de 190 grados, se combina con la tecnología patentada Freemove, un chasis sin parachoques móviles que reduce el riesgo de atascos y acumulación de suciedad.
El dispositivo cuenta además con Wi-Fi de doble banda 2,4G/5G, compatibilidad con Apple Watch y control por voz a través de Google Assistant y Alexa, con una batería de 3.200 mAh que ofrece hasta 120 minutos de autonomía.
Ficha técnica
|Especificación
|Detalle
|Dimensiones del robot
|280 x 290 x 99 mm
|Dimensiones de la base
|347 x 320 x 340 mm
|Potencia de succión máxima
|20.000 Pa (4 niveles de ajuste)
|Sistema de limpieza
|Aspiración + doble cepillo lateral
|Tecnología de fregado
|Rodillo con agua limpia en tiempo real (3 niveles de caudal)
|Navegación
|Láser dToF
|Modos de limpieza
|Global / por zonas / por particiones / puntual
|Detección de obstáculos
|PSD 2.0 (9 sensores, 190°)
|Detección de colisiones
|Freemove (chasis sin parachoques móviles)
|Batería
|3.200 mAh
|Autonomía máxima
|120 minutos
|Depósito de polvo
|800 ml (sin bolsas desechables)
|Depósito de agua limpia (base)
|2,4 litros
|Depósito de agua sucia (base)
|1,5 litros
|Conectividad
|Bluetooth + Wi-Fi 2,4G/5G
|Control por voz
|Google Assistant, Alexa
|Notificaciones
|Avisos por voz
|Compatibilidad adicional
|Apple Watch
Detrás del M210 Pro Omni
Lefant lleva más de veinte años dedicada a la fabricación de pequeños electrodomésticos, con control total de su cadena de suministro y sin depender de terceros para el diseño de sus componentes. La marca defiende que esa integración le permite eliminar los márgenes de los distribuidores y ofrecer, según sus propios datos, un rendimiento equiparable a modelos de gama premium a un precio sensiblemente más bajo.
La compañía cuenta además con almacenamiento local y servicio postventa en varios mercados, con el objetivo declarado de alejar sus productos de la etiqueta de «barato igual a mala calidad» y convertirse en una alternativa habitual, y no solo económica, dentro del hogar.
Precio y disponibilidad
El Lefant M210 Pro Omni tiene un precio de venta recomendado de 999,99 €, aunque ahora cuenta con una promoción que permite adquirir el producto por tan solo 279,99 €. Además, hasta el próximo 16 de septiembre, utilizando el código SCQME4FR en Amazon el precio final será de 237,99 €.
El dispositivo ya está disponible para su compra en la tienda oficial de Lefant en Amazon y en su página de producto.
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