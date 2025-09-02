Jabra PanaCast 50 Room System 2 y PanaCast 40 VBS refuerzan la vuelta a la oficina con IA y vídeo 4K

La vuelta a la oficina de este septiembre viene con novedades para las salas de reuniones. Jabra ha presentado PanaCast 50 Room System 2, en colaboración con Lenovo, y confirma la disponibilidad comercial de PanaCast 40 VBS, su barra pensada para espacios pequeños. Ambas soluciones buscan elevar la experiencia en entornos híbridos con un enfoque claro en la automatización por IA, la sencillez de uso y la compatibilidad con plataformas de videoconferencia de referencia. Jabra PanaCast 50 Room System 2 es, de hecho, la pieza central de esta estrategia.

Más salas preparadas para la era híbrida

El contexto explica el movimiento, dos de cada tres reuniones ya son virtuales y el 80% incorpora asistentes en remoto, pero menos del 5% de las salas de oficina están equipadas para la videoconferencia. Eso significa más de un millón de espacios “híbridos” aún por modernizar. La compañía también recuerda que, cuando se usan sistemas de audio y vídeo de alta calidad, los empleados conectados a distancia se sienten más incluidos, concentran mejor y sufren menos fatiga.

PanaCast 50 Room System 2 se apoya en el vídeo panorámico 4K de 180º y en el audio optimizado por inteligencia artificial de Jabra, pero el salto de generación llega con el Lenovo ThinkSmart Core Gen 2: un equipo de cómputo que aporta más velocidad para cargas de IA exigentes y que integra procesadores Intel Core Ultra 5 con mejoras en rendimiento de vídeo, audio e IA, reduciendo a la vez el consumo energético hasta un 40%. El resultado es una barra de videoconferencia que rinde más, consume menos y está preparada para flujos de trabajo crecientes.

Pensada para Microsoft Teams Rooms y con conectividad más directa, la nueva versión suma un puerto USB-C que permite compartir pantalla, cargar el portátil o incluso gestionar una reunión desde el propio dispositivo del usuario. Para el día a día del departamento de IT, Jabra introduce cambios de hardware orientados a instalaciones más limpias: cubierta de cables más funcional, bandeja de gestión desmontable y caja para el adaptador de corriente que simplifica el montaje incluso en espacios reducidos.

Control más flexible y fácil de desplegar

Otro detalle práctico llega con dos controladores táctiles opcionales de Lenovo. El ThinkSmart USB Controller ofrece un enfoque plug-and-play para despliegues sencillos, mientras que el ThinkSmart IP Controller, basado en red, permite instalar el controlador hasta a 100 metros del equipo de cómputo. Esta flexibilidad encaja con la tendencia de salas modulares y espacios polivalentes que necesitan soluciones escalables sin elevar la complejidad.

PanaCast 40 VBS para salas pequeñas

La otra pata de la mesa es PanaCast 40 VBS, ya disponible desde este mes. Se trata de una barra compacta orientada a salas pequeñas que mantiene la filosofía de “verlo todo y oírlo todo” gracias a un campo de visión de 180º con doble cámara y zoom digital 4x. En sonido, incorpora seis micrófonos con beamforming adaptativo y un altavoz de alta calidad; el objetivo es capturar voces de forma nítida y natural y asegurar que los participantes remotos perciban la reunión sin esfuerzo.

Aquí también se ha cuidado la implementación: el paquete permite configurar la barra sin sacarla de la caja y el sistema de gestión de cables simplifica el proceso. Además, al desarrollarse sobre la plataforma MDEP (Microsoft Device Ecosystem Platform), la solución garantiza un entorno seguro, compatibilidad con Android para experiencias como Zoom Rooms y, muy relevante para grandes organizaciones, una experiencia homogénea porque comparte controlador y base con PanaCast 50 VBS.

Respuestas a lo que piden las empresas

Con estos dos lanzamientos, Jabra refuerza una gama de sala pensada para cubrir desde salas pequeñas hasta espacios de reunión medianos, con el foco puesto en la calidad del vídeo 4K, el audio inteligente y la gestión simplificada. En un momento en el que las empresas buscan reducir la fricción técnica y elevar la inclusión de los asistentes remotos, una propuesta que combina visión panorámica de 180º, procesado local potenciado por IA y controles táctiles flexibles es una respuesta directa a esa demanda. PanaCast 50 Room System 2 y PanaCast 40 VBS se posicionan como soluciones complementarias para acelerar la modernización de salas con garantías.

Disponibilidad para la “vuelta a la oficina”

El anuncio conecta con un momento clave del calendario corporativo, la vuelta a la oficina. Equipar bien esas salas no es solo una cuestión de imagen; impacta en productividad, bienestar y cohesión entre equipos distribuidos. La propuesta de Jabra, apoyada por el músculo de Lenovo en cómputo para salas, busca precisamente eso: que la tecnología deje de ser un obstáculo y se convierta en un facilitador silencioso de reuniones más amenas y participativas.