La inteligencia artificial pronto diagnosticará el cáncer en humanos con solo escucharnos hablar

La inteligencia artificial va conquistando cada vez más terreno a medida que pasa el tiempo; ya abarca casi todos los campos que podamos imaginar. Desde tecnología a fábricas, pasando por las artes. Según un último estudio, la influencia de la IA podría llegar hasta los hospitales y combatir el cáncer.

Se estima que más de un millón de personas fueron diagnosticadas con cáncer de laringe en 2021 y alrededor de 100.000 pacientes fallecieron a causa de ese cáncer; los expertos creen que esta cifra no ha parado de aumentarse con el paso de los años. El tabaquismo, un consumo excesivo de alcohol o infecciones por distintos virus son los causantes de esta enfermedad que tantos daños causa.

Para combatir esta enfermedad es vital un diagnóstico rápido de ésta, los médicos y científicos se rompen la cabeza continuamente para buscar y encontrar nuevos métodos de detección de todos los tipos posibles de cáncer y enfermedades poco tratadas. Uno de los síntomas del cáncer de laringe detectado por expertos, según un nuevo estudio, reside en cambios casi imperceptibles en el tono de voz. Estos cambios pueden revelar anomalías o lesiones en las cuerdas vocales; estas lesiones pueden ser provocadas por algún tipo de cáncer en la garganta.

En este nuevo estudio realizado por el doctor Philip Jenkins de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, han descubierto también que, analizando varias características del habla como el tono, la fluctuación o las variaciones en la amplitud de la voz mediante programas de inteligencia artificial, se observaron claras diferencias entre hombres y mujeres que padecen algún tipo de cáncer con respecto a las que estaban completamente sanas de la garganta.

Aunque de momento el estudio se encuentra en una fase muy primitiva, los primeros resultados podrían sugerir que el uso de la IA en la detección de enfermedades como el cáncer podría ser una realidad muy cercana.