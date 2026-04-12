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Acaba de darse a conocer un nuevo estudio sobre cáncer de riñón en el cual se ha identificado un punto débil de estos tumores. Los investigadores proponen utilizarlo en el futuro para desarrollar terapias más potentes. Lo firman investigadores del Instituto de Inmunología Terapéutica y Enfermedades Infecciosas (CITIID, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), y podría ser una clave para tratar la forma más frecuente de la enfermedad. La nueva estrategia, basada en esa «debilidad» de los tumores, permitiría ejercer un doble efecto terapéutico: el de una terapia dirigida y el de la inmunoterapia contra el cáncer.

Las terapias dirigidas, muchas de las cuales ya se están usando de forma habitual en los hospitales, se caracterizan porque actúan de forma selectiva sobre las células tumorales, sin afectar a los tejidos sanos que están en su entorno. Eso les dota de mayor seguridad y tolerabilidad, reduciendo los efectos secundarios que tienen que soportar los pacientes.

Terapias dirigidas

La mayor parte de las terapias dirigidas emplean medicamentos micromoleculares o anticuerpos monoclonales. Los primeros son moléculas muy pequeñas, que entran con las células con facilidad y se unen a dianas (las moléculas a las que se dirige la terapia) dentro de ellas. Los anticuerpos monoclonales son proteínas que se diseñan en el laboratorio y están creadas para unirse a dianas específicas dentro de las células del cáncer.

Para algunos tipos de cáncer, la mayoría de las personas tienen una diana que cuenta con tratamiento específico, pero lo más habitual es que sea necesario realizar pruebas para saber si están presentes. Esas pruebas ayudan a elegir el mejor plan médico, y se conocen como pruebas de biomarcadores.

Inmunoterapia

La inmunoterapia es un tipo de tratamiento que ayuda al sistema inmunitario a eliminar células tumorales. Nuestro sistema inmunitario identifica y neutraliza virus, bacterias y otros elementos que pueden hacernos daño. Eso incluye el cáncer. No obstante, las células del cáncer aprenden a esquivar la acción de las células defensivas, los linfocitos. Lo hacen mediante cambios genéticos o producción de proteínas que dificultan la labor del sistema inmunitario, además de provocar cambios en las células sanas que las rodean.

Existen diversos tipos de inmunoterapias; unas son los medicamentos llamados inhibidores de puntos de control inmunitarios, que hacen que la respuesta al cáncer sea más intensa. Otros son las terapias CAR-T, con células inmunitarias del propio paciente, que se tratan en el laboratorio y se introducen de nuevo en el organismo, donde su eficacia para destruir células cancerosas es mucho mayor que en condiciones normales. Ambos se utilizan en la actualidad.

El cáncer de riñón es un tipo de tumor que se origina en las células de los riñones. El tipo más común es el carcinoma de células renales.

Generalmente no provoca síntomas; con el tiempo, algunos de los que pueden presentarse incluyen sangre en la orina, pérdida de apetito, cansancio o pérdida de peso sin causa aparente y dolor de espalda o en el costado que no se resuelve. En muchos casos, el gen supresor de tumores denominado VHL (de Von Hippel-Lindau) está inactivado en el cáncer renal.

Los expertos de Cambridge colaboraron con científicos del Hospital Texas Southwestern (Estados Unidos) empleando una técnica genómica conocida como CRISPR/Cas9, que sirve para editar los genes. Así identificaron el gen CBF-β como imprescindible en el cáncer de riñón en ausencia de VHL.

Al quitar CBF-β, las células de los tumores no podían sobrevivir, ni en el laboratorio ni en los primeros experimentos que se han llevado a cabo en cobayas. No se observaron consecuencias en las células sanas.

Para su sorpresa, los investigadores también vieron que la pérdida de ese gen despierta una potente reacción inmunitaria que activa la defensa frente a los tumores, relacionando por primera vez la genética del cáncer y la activación de las defensas del organismo.