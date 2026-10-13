La IA industrial de IFS deja preguntar a la fábrica qué pasa y encargar a trabajadores digitales que actúen

IFS ha presentado hace escasos minutos IFS Intelligence en su evento IFS Unleashed, que se está celebrando en Orlando. El producto reúne datos de activos, sistemas y procesos de una planta y permite interrogarlos en lenguaje natural, pero también actuar sobre ellos.

Que una IA conteste preguntas ya no sorprende a nadie. Lo delicado es dejarla hacer cosas en una fábrica, una instalación energética o un servicio de mantenimiento, y ahí las empresas van por detrás de su propio entusiasmo. Según el estudio que IFS publica el mismo día, solo un 11% ha validado los resultados de la IA en procesos críticos de seguridad o calidad.

Preguntar a la planta en lugar de buscar informes

IFS Intelligence se articula en tres piezas. La primera se llama Cowork y funciona como una conversación con los datos en vivo de la operación, tanto de IFS como de sistemas de terceros. Sirve para investigar un problema y preparar acciones que solo se ejecutan con aprobación de una persona.

Cada respuesta puede convertirse en una Lens, una vista en vivo que se actualiza según cambia la operación. Lo que funciona una vez se guarda como Skill para que cualquiera lo repita. Cowork también llega a sistemas conectados como Microsoft 365 a través del protocolo MCP.

IFS ilustra el uso con un director de producción que descubre que un pedido grande previsto para el próximo trimestre está en riesgo. Averiguar por qué obligaba a cruzar inventario, capacidad, compromisos de proveedores, restricciones logísticas y coste del retraso. Con IFS Intelligence, afirma la compañía, una sola pregunta señala el riesgo, apunta causas probables y recomienda el siguiente paso, que el responsable puede aprobar y poner en marcha.

Trabajadores digitales que avisan cuando hay dudas

Las otras dos piezas apuntan más lejos. Loops permite delegar flujos de trabajo definidos en trabajadores digitales que funcionan en segundo plano y escalan la decisión a una persona cuando hace falta criterio o aprobación. Los equipos pueden crear los suyos en Studio, y con eso, según IFS, la capacidad crece sin esperar a contratar.

Runway ataca otro problema, el de implantar el propio software de IFS. La compañía sostiene que, con requisitos escritos en lenguaje natural, se acelera la migración, la configuración y la ampliación del sistema, con menos esfuerzo y menos riesgo.

Una IA hereda los permisos de quien la usa

Por debajo de las tres piezas trabaja el Industrial AI Harness, que IFS presenta como la base operativa de IFS Intelligence. Según la compañía, la IA actúa con la identidad, los permisos, las reglas de negocio y los controles de auditoría que el cliente ya tiene, y hereda los accesos de los sistemas conectados, con IFS Cloud como fuente.

El resultado, dice IFS, es que la IA no puede ver ni hacer nada que el usuario con sesión iniciada no pueda ver o hacer. Mo Dawood, director de sistemas de Eight Group, empresa de servicio de campo, explica que descartaron desarrollar agentes de IA por su cuenta por el nivel de gobierno y de conocimiento técnico que exigen.

El Harness se compone de seis bloques. Planifica y coordina agentes, valida los conectores que pueden usar, gestiona la memoria y el contexto de cada tarea, impone límites y aprobaciones, verifica el resultado y escala a una persona si hace falta, y registra cada decisión para poder auditarla después.

La compañía añade que los datos permanecen en el sistema de registro y que no se envían datos en bruto a proveedores externos de IA. También que la autonomía llega por etapas, del asistente a las recomendaciones y de ahí a la acción autónoma, y que el sistema funciona con distintos modelos para no atar al cliente a uno solo.

IFS afirma además que es la única plataforma de IA para empresas industriales que reúne soberanía del dato, autonomía por etapas, contexto industrial y gobierno en varias capas (nube, Harness y modelo).

La IA industrial corre más en la planta que en el despacho

El IFS Industrial Index 2026, con trabajo de campo de Censuswide entre el 17 de agosto y el 3 de septiembre, recoge las respuestas de más de 2.200 profesionales de grandes empresas industriales. Entre quienes trabajan en primera línea, el 43% ha incorporado trabajadores digitales en los últimos 12 meses. Los directivos, en cambio, han dedicado su esfuerzo sobre todo a mejorar su propia formación en IA (41%).

Más del 70% de las organizaciones se declara segura de sus políticas de seguridad y de datos, pero los controles concretos escasean. Otro 11% ha fijado mecanismos para usar IA con datos sensibles o sujetos a control de exportación, y apenas un 4% exige aprobación humana en las decisiones apoyadas por IA. Solo el 20% ha integrado la IA industrial en la cadena de suministro o en la planificación del mantenimiento.

Futurum Group, firma de análisis que cita IFS, añade que el 66% de las empresas piensa invertir en trabajadores digitales en los próximos 12 meses, pero solo el 5,7% confía en que la IA actúe con total autonomía.

El almacén también quiere su cuadrilla de trabajadores digitales

IFS ha aprovechado el evento para presentar Fulfillment Flow, de IFS Softeon, una capacidad de IA para la gestión de almacenes. IFS Softeon forma parte de IFS y desarrolla software de gestión de almacenes. La idea es preguntar en lenguaje natural por qué un pedido va con retraso, ver los factores que lo explican y recibir recomendaciones sobre el siguiente paso según las condiciones del momento.

Hay trabajadores digitales especializados en la entrada de mercancía, la gestión de oleadas de pedidos, el personal, la automatización, la ubicación y reposición y la salida. Comparten lo que ven con un agente operativo central que busca un flujo eficiente en toda la instalación, para que optimizar una zona no perjudique a otra. Según la compañía, ahí está la diferencia con la IA de almacén habitual, que tiende a mejorar una parte a costa del resto.

La decisión final queda en manos humanas. El agente central sugiere cómo responder, el responsable del almacén fija las prioridades y decide, y el sistema aprende de esas decisiones entre turnos.

Una licencia para todo y un tope de uso

IFS Intelligence se ofrece como una licencia universal para toda la empresa. Abre sus funciones sobre el software de IFS que el cliente ya tenga contratado, sin versiones por niveles ni funciones bloqueadas, según la compañía.

El paquete incluye además una dotación de ejecuciones de IA (AI Executions), que IFS define como un tope de uso razonable y no como un sistema de créditos.