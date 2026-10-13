El HomePod mini 2 y el nuevo Apple TV 4K llegan a España, pero el HomeView se queda fuera

Apple ha presentado el HomePod mini 2 y una nueva generación del Apple TV 4K, y los plantea como un conjunto. Por primera vez, cuatro HomePod mini pueden enlazarse con el Apple TV para formar un sistema de sonido envolvente con cuatro altavoces, la opción más ambiciosa de su cine en casa.

Cuatro altavoces pequeños para rodear el sofá

El montaje consiste en dos altavoces delanteros y dos traseros enlazados al Apple TV 4K. Según Apple, el conjunto identifica la posición de cada uno en la habitación y calibra de forma automática la sincronización y el nivel del audio en función del espacio.

También se pueden incorporar HomePod de segunda generación, siempre que el par delantero y el trasero estén formados por altavoces del mismo modelo. Hace falta además el Apple TV 4K de cuarta generación con la última versión del sistema operativo, lo que excluye a las generaciones anteriores.

Un Apple TV más rápido y un mando que se deja encontrar

El chip A19 del nuevo Apple TV 4K ofrece, de acuerdo con Apple, una CPU hasta un 50 % más rápida y una GPU de hasta el doble de rendimiento que la generación anterior. Es decir, dará respuestas más ágiles, navegación más rápida y animaciones más fluidas.

El chip incluye también un decodificador AV1 dedicado que, afirma la compañía, mejora la eficiencia y la calidad del streaming y reduce el consumo de ancho de banda.

El mando Siri Remote mantiene su diseño, pero suma Búsqueda de Precisión en la app Buscar y puede emitir un sonido para localizarlo. La primera función requiere un iPhone Air o un iPhone 17 o posterior, salvo el iPhone 17e, y el sonido solo está disponible en el mando más reciente.

En privacidad, el A19 incorpora Secure Exclaves, entornos aislados donde se procesan los datos del micrófono. Sostiene Apple que ni tvOS, ni las apps, ni la propia compañía pueden acceder a ellos.

El salón y el altavoz como centros de mando

Los dos aparatos funcionan como centro de domótica, el dispositivo que permite controlar los accesorios de la casa también desde fuera. Con un timbre compatible, el Apple TV 4K muestra la notificación en el televisor, deja hablar con quien llama y abrir la puerta sin interrumpir lo que se está viendo. Admite automatizaciones, modo de invitado y el procesamiento seguro en local del vídeo protegido de HomeKit, y cuenta con wifi integrado y compatibilidad con Thread.

El HomePod mini 2 se maneja por voz y reconoce a distintos usuarios, de modo que cada uno puede cerrar la entrada con llave, bajar las persianas, ajustar el termostato o apagar las luces. En la app Casa se crean automatizaciones y ambientes que gobiernan varios accesorios a la vez. Los accesorios de domótica se venden aparte.

Reconocimiento de Sonidos detecta alarmas de humo y de monóxido de carbono y envía un aviso al iPhone, al iPad y al Apple Watch. Apple precisa que no debe usarse como referencia en emergencias o situaciones de alto riesgo, y que requiere la nueva arquitectura de la app Casa.

Los timbres con vídeo y las cámaras de la Apple Home Collection, que usan el reconocimiento facial para avisar de quién llama, estarán disponibles a partir de diciembre. Algunos accesorios no llegarán hasta principios de 2027.

Apple también ha presentado el HomeView, su nuevo centro de domótica, que no se venderá en la Unión Europea porque Siri AI no está disponible en iOS en el territorio comunitario. La compañía asegura que trabaja con la UE para encontrar una solución, aunque no da fechas. En el resto de mercados donde sí se vende, como EE. UU. o el Reino Unido, llegará el viernes 13 de noviembre.

Una experiencia diferente

La parte superior del HomePod mini 2 se convierte con Sound Glow en una superficie que brilla y late según los graves y los agudos. La portada del álbum que aparece en Ahora Suena genera un efecto de luz propio para cada canción, y también se puede elegir un paisaje sonoro, como la lluvia, con animaciones pensadas para relajarse. El control por voz de Sound Glow requiere un iPhone con la última versión de iOS y Apple Intelligence activado.

En lo estrictamente sonoro, Apple promete 360 grados de audio con el chip S10, que analiza la música en tiempo real para ajustar rango dinámico y volumen. Puede usarse solo, en pareja estéreo o en un sistema multizona.

También puede hacer de altavoz del Mac para películas, videojuegos y videollamadas de FaceTime, en cualquier Mac con wifi 6E o posterior, con un solo HomePod o con una pareja estéreo. Para todo ello necesita la versión 27.2 del software del HomePod.

Reservas abiertas y precios para España

El HomePod mini 2 se puede reservar desde hoy en apple.com/es/store y en la app Apple Store. El HomePod mini 2 cuesta 169 euros y llega a las tiendas el viernes 30 de octubre, en rosa, verde, azul, blanco y medianoche. El Apple TV 4K cuesta 349 euros y estará disponible el viernes 13 de noviembre, así que montar el sistema de cuatro altavoces con el Apple TV supone 1.025 euros a precios de lista.