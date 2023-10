Una historia de superación: kilómetros por una buena causa de la mano de EcoFlow

EcoFlow es una empresa líder en brindar soluciones energéticas sostenibles mediante estaciones móviles y ha dado a conocer su programa global de responsabilidad empresarial, «Power For All». Esta iniciativa busca llevar energía a quienes más la necesitan, colaborando con entidades gubernamentales, organizaciones y personas a nivel internacional. En España, la campaña ciclista «Mi Estrella Viajera», encabezada por Txus Martín para apoyar la lucha contra el cáncer infantil, ha sido el primer proyecto beneficiado por «Power For All».

Power for All: kilómetros de solidaridad

Txus Martín, oriundo de Cantabria, creó «Mi Estrella Viajera» en honor a su hija Iraide, quien lamentablemente falleció en 2019. Durante septiembre, mes de concienciación sobre el cáncer infantil, Txus realiza este evento solidario. En él, ciclistas acumulan kilómetros y empresas locales los adquieren, transformando esta distancia en donativos para apoyar a niños con cáncer.

Dada la naturaleza del evento, algunos participantes enfrentan desafíos con el suministro de energía para bicicletas eléctricas, GPS y drones. Ante esto, la marca proporcionó estaciones de energía DELTA Pro y paneles solares, permitiendo el uso de energías limpias. Este año, el reto «Mi Estrella Viajera» contó con más de 50 ciclistas que recorrieron 12.178 km en 151 rutas, desde Cádiz hasta Muskiz, logrando recaudar 2.626 euros para la asociación ASPANOVAS de Bizkaia, que asiste a niños con cáncer.

«La historia de dedicación de Txus nos conmovió profundamente. Es reconfortante ver a las personas participar en actividades al aire libre mientras ayudan a los demás, en perfecta alineación con la finalidad de la iniciativa Power For All», afirmó Joel Cibil Le Meudec, Director de EcoFlow Iberia. «En el futuro, la iniciativa Power For All seguirá apoyando actividades similares».

Además, el programa «Power For All» de EcoFlow no solo apoya causas benéficas, sino que también brinda ayuda en emergencias como incendios en Hawái o seísmos en Marruecos y lleva energía a instituciones educativas y eventos alrededor del mundo, promoviendo un futuro energético limpio y sostenible.

Las soluciones de EcoFlow se han perfilado como muy adecuadas en aquellos momentos en los que la electricidad puede llegar a suponer un reto. Las estaciones pueden recargarse de diversas formas, incluso con paneles solares, permitiendo dotar de energía a cualquier tipo de escenario como podría ser el de una pequeña casa de campo o una familia en unas jornadas de excursión. Las diferentes propuestas de la marca, que incluyen también dispositivos de climatización o frigoríficos con capacidad para crear cubitos de hielo, son apuestas interesantes en un mundo que tiene una clara apuesta por la sostenibilidad y la movilidad continua.