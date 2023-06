Génesis Holm 300 RGB: escritorio gaming a prueba

La marca Génesis continúa con su apuesta de ofrecer productos de buenas prestaciones y de calidad a precio asequible, y buena prueba de ello es su escritorio gaming, el Génesis Holm 300 RGB. Esto es todo lo que nos ofrece la propuesta de este fabricante para quienes necesitan un escritorio completo y eficiente

Así es el Génesis Holm 300 RGB

La unidad que nos ha hecho llegar esta marca es un producto que destaca por varios aspectos. Antes de entrar en más detalles, hay que hacer notar que la unidad se sirve en un paquete compacto y que, muy de agradecer, viene con unas instrucciones muy claras de montaje y que permite montar el escritorio en no más de 20 minutos y sin que deba intervenir otra persona. Además, no es necesario ninguna herramienta adicional, ya que todo se aprieta con una llave Allen ya incorporada.

El escritorio consta de 2 patas en forma de tijera fijas que dan un buen soporte a todo el conjunto. La superficie principal tiene unas medidas de 120×75, espacio más que suficiente para colocar todo nuestro set. De manera adicional se incorpora un soporte de monitor con una anchura de 60 cm y una profundidad de 20. El peso total es de 12 kg, que no está nada mal, y tiene un límite de carga de 60 kg.

El material de construcción de los tableros es MDF, es decir, aglomerado prensado, pero con una densidad de partículas mucho mayor, lo que le permite hacer líneas curvas. Además, el MDF es mucho más maleable y resistente que el aglomerado, por tanto, se trata de una elección muy acertada. Los tablero están forrados con una superficie que imita a la fibra de carbono, lo que proporciona un aspecto premium muy elegante.

El escritorio cuenta con todos los detalles que un buen gamer necesita. Para comenzar 3 puertos USB-A y cargador inalámbrico por inducción, lo que permite poner a cargar tus auriculares o móvil. Igualmente, ha sido equipado con iluminación LED que se controla mediante un mando a distancia y que en sesiones nocturnas crea una ambientación muy agradecida.

Además, cuenta con un soporte para nuestro vaso, un acierto total para quienes pasamos muchas horas delante de una pantalla. Hay un enganche para los auriculares de diadema, otro para los pads o mandos, y en la parte inferior encontramos 2 rejillas, la posterior para recoger cables y regletas, y la más próxima al usuario sirve pata guardar el teclado y evitar que coja polvo. O bien, para colocar cualquier objeto que nos pueda estorbar en la mesa, como una libreta.

Sensaciones del Génesis Holm 300 RGB

Tras una buena temporada utilizándolo, mi veredicto no puede ser más que positivo. Para comenzar, porque se trata de un escritorio sólido y muy bien construido, se nota que se ha pensado en la ergonomía del usuario, porque el monitor queda a muy buena altura, sin necesidad de forzar la vista. En mi caso no le he dado un uso gamer, pero sí muy intenso dada mi condición de creador de contenidos. He podido colocar el monitor principal en ese soporte elevado, mientras que el secundario va en el tablero principal y sigo teniendo espacio suficiente era el resto de accesorios, como teclado y ratón. Los ojos van directamente a la pantalla, sin necesidad de alzar el cuello ni de adoptar posiciones incómodas.

El escritorio está muy bien diseñado y si hay que destacar algo es su solidez, además de que han pensado en todos los detalles. Particularmente, considero un acierto el haber incorporado el cargador por inducción, puedes dejar tu móvil o accesorio con carga Qi y tenerlo a tope de batería al acabar tu sesión.

Si hay algo que se podría haber mejorado son los puertos de carga USB-A. Considero que la tendencia es a tener cada vez más accesorios con cable USB-C, por lo que hubiera dejado una configuración 2 USB-C y uno USB-A o viceversa.

El escritorio Génesis Holm 300 RGB tiene un precio de 145 euros, y realmente vale cada céntimo que cuesta. Un producto que, por sus características, soluciona las necesidades de los gamers más acérrimos, así como de quien necesite un buen espacio de trabajo con ese toque más desenfadado que aporta la iluminación LED. Una vez más, Génesis lo vuelve a hacer.