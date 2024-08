Estos son los mejores trucos para Android Auto sin discusión: el cuarto lo conoce poca gente

Android Auto es una gran aliada para la conducción. Esta aplicación de tu móvil Android cumple con el objetivo de proyectar la imagen y su interfaz a la pantalla de tu coche. La app ha revolucionado la forma en la que interactuamos con la tecnología mientras estamos al volante. Con ella, se pretende minimizar las distracciones al volante.

Gracias a ella puedes acceder desde la pantalla de tu vehículo a diferentes aplicaciones como Google Maps, WhatsApp, YouTube, Spotify, etc. Android Auto es fácil de usar y puedes conectarla fácilmente. La app cuenta con numerosos trucos que puedes aprender para sacar el máximo provecho. Estos son algunos de ellos.

1. Usa Waze en Android Auto

Google Maps viene dado por defecto. Una alternativa a él es Waze, que cuenta con una navegación más participativa. Los usuarios informan del estado del tráfico, obstáculos y accidentes del trayecto en tiempo real. Gracias al conocimiento de estos datos podrías evitar situaciones imprevistas en tu viaje.

2. Configura las notificaciones de tus chats

Si no quieres que las notificaciones de tus aplicaciones te distraigan, puedes configurarlas. Una opción es silenciarlas para que no te molesten. De esta forma no recibirás alertas visuales ni sonoras de los mensajes. También existe la posibilidad de acudir a Google Assistant para que te lea los mensajes de voz.

3. Aprovecha los accesos directos de Google Assistant

Esta aplicación te ayuda con lo que necesites: puedes pedirle que llame a tus familiares o amigos, enviar un mensaje a tus compañeros de trabajo, escuchar tu canción favorita o cambiar de ruta en Google Maps. Además, puedes crear tus accesos directos para activar acciones específicas con una sola palabra.

4. Activa Android Auto con el móvil bloqueado

Una manera más sencilla de realizar la conexión entre tu teléfono Android y el coche es activando el inicio con el móvil bloqueado. Será suficiente con entrar al vehículo y arrancarlo. Para activar esta función debes seguir estas breves instrucciones:

Entra en la app de tu teléfono de Android Auto. Pincha en el apartado General. Activa la opción de Iniciar Android Auto con el teléfono bloqueado. Es aconsejable clicar también sobre la opción de Iniciar Android Auto automáticamente.

5. Personaliza la configuración de tu música

Puedes seleccionar la aplicación musical que más te guste para que se inicie automáticamente a través de comandos de voz de Google Assistant. Podrás disfrutar de una experiencia personalizada de la música y acceder a tus listas favoritas rápidamente.

Estas son algunas funciones que te ayudarán a mejorar tu experiencia mientras conduces. Conocer los diferentes trucos de Android Auto harán que las distracciones al volante mientras usas la tecnología se minimicen. Si aún no tienes descargada la aplicación puedes hacerlo desde aquí.