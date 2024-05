Estas son las apps que deben acompañarte durante el verano

Sí, ya huele a verano y es el momento de hacer un repaso a las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono móvil. La temporada estival es la de los viajes, la diversión, la de tumbarse a ver el cielo de noche y por eso, este repositorio de apps ideales para el verano son un excelente recurso en esta época del año, que pronto va a comenzar.

Apps de verano que te hacen disfrutar

Aunque alguna de ellas ya las uses, probablemente encuentres alguna que todavía no está en tu lista, así que no dudes en descargarla. Proporcionamos los enlaces tanto para dispositivos Android como para iOS.

Google Maps

Se trata de una herramienta muy adecuada cuando salimos de viaje, no solo porque nos da indicaciones de cómo llegar a un sitio andando, en transporte público o en coche. También porque ofrece la posibilidad de explorar zonas con realidad aumentada, lo que minimiza el riesgo de que te pierdas este verano en una ciudad que no conoces. Pero también es una liada fantástica para conocer la concurrencia de museos o de establecimientos, así como tener reseñas de restaurantes y lugares de ocio. Puedes descargarla para Android y para iPhone.

Airbnb

La aplicación de reservas para descanso ofrecidos por particulares. Airbnb permite viajar a tu aire, encontrando alojamiento en gran parte del mundo, además, puedes encontrar ofertas que te permitirán alojarte tanto a ti como tu familia de una forma diferente y más económica. Si deseas moverte este verano y descubrir las ventajas de hacerlo en este tipo de alojamientos, Airbnb es una aplicación que debes comenzar a descargar ya. Puedes hacerlo aquí para Android y para iPhone.

Calm

Durante las vacaciones también necesitamos momentos para estar tranquilos y relajados. Gracias a esta aplicación contarás con meditaciones guiadas que harán que puedas disfrutar al máximo de tu verano, momento en el que también es muy importante hacer una pequeña pausa en cualquier momento del día y resetearnos. Esto nos ayuda a volver a conectar. Puedes descargar Calm para Android y para iPhone.

DeepL

Si vas de viaje al extranjero no lo dudes, esta es una de las aplicaciones de traducción que mejores resultados ofrece. Con ella podrá comunicarte en una gran cantidad de idiomas diferentes, pero lo que la hace única es que la calidad y resultado de sus traducciones es muy bueno, teniendo en cuenta siempre el contexto. Puedes descargarla para Android y para iPhone.

SkyView Lite

Las noches de verano en lugares apartados de contaminación lumínica son ideales para identificar cuerpos celestes. Tumbarse en el suelo y descubrir el universo. Es posible gracias a una aplicación como esta, ya que en ella podemos conocer las constelaciones, identificar planetas que se vean a simple vista o, incluso, conocer el paso de satélites artificiales. Puedes descargarla para Android y para iPhone.

Estas apps son ideales para disfrutar de un verano al máximo, descarga aquellas que todavía no utilices y comienza a descubrirlas, van a dar mucha vida a tu dispositivo móvil en estas fechas.