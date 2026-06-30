Distancia de seguridad: ¿dónde deberías dejar tu móvil antes de irte a dormir?

Los expertos se han pronunciado sobre un nuevo hábito que debes introducir en tu vida: dormir con el teléfono móvil al menos a un metro de distancia. Numerosos estudios publicados por científicos han puesto el foco en los campos electromagnéticos de radiofrecuencia (CEM-RF) que pueden perjudicar el sueño de las personas que descansen con un smartphone a pocos centímetros de distancia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el impacto negativo de dormir al lado de un teléfono móvil.

El teléfono móvil se ha convertido en una herramienta imprescindible en el día a día de miles de millones de personas en todo el mundo. Sólo hay que tener en cuenta que la aplicación WhatsApp cuenta con 3.000 millones de usuarios mensualmente. Así se entiende la dimensión de unos dispositivos móviles que han hecho más fácil la vida de las personas, pero que también han creado una gran dependencia, que puede ser peligrosa, especialmente entre los más jóvenes.

Uno de los hábitos adquiridos por millones de personas es dormir a escasos metros del teléfono móvil. Esto es un clásico: dejar el móvil en la mesita de noche mientras se carga y eso quiere decir que dormirás pegado a un dispositivo que emite radiación electromagnética que no afecta al ADN o los órganos como los rayos X, pero su exposición continua sí que puede derivar en problemas a la hora de conciliar el sueño.

Esto lo demostró un estudio publicado por el Departamento de Medicina Comunitaria, KIMSRC, Tamil Nadu, que se centró en el uso del teléfono móvil y su impacto en los trastornos del sueño, el estrés y el rendimiento académico entre estudiantes de medicina en Tamil Nadu. Los datos fueron apabullantes: el 61% utilizaba el teléfono móvil por la noche y el 72,4% de los participantes presentaba mala calidad del sueño, el 66,5% estrés moderado y el 14,8% estrés severo.

La distancia de seguridad con el móvil antes de dormir

Quirónprevención también ha publicado recientemente un artículo en su página web avisando de los peligros de dormir con el teléfono móvil a pocos metros. Según Víctor García Fonseca, fisioterapeuta del Health Center Quirónprevención y especialista en valoración y readaptación del sistema nervioso autónomo, mientras la batería se alimenta, el dispositivo emite radiación electromagnética que puede interferir en la producción de melatonina, que es la hormona que regula el sueño. «La alteración de la melatonina afecta a la calidad del descanso, al tiempo que puede provocar cambios en el metabolismo, aumentando el riesgo de problemas como la obesidad», cuenta en el escrito.

Esta supresión de la melatonina también es provocada por la luz azul emitida por los paneles LED del teléfono, que engañan al cerebro haciéndole creer que es aún de día. Por ello, los expertos aconsejan no tocar el móvil media hora antes de dormir y, por supuesto, no hacer la clásica consulta mientras estás en la cama. ¿El motivo? Esto puede alterar el sueño y descansar mal puede desembocar en otros problemas a nivel psicológico y físico.

Un estudio publicado en la revista Science también hace referencia a los «Efectos de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia 5G en el electroencefalograma del sueño humano». Esta investigación detectó que la exposición nocturna a las ondas de 3.6 GHz afecta a los husos del sueño durante la fase N2, que supone el 50% del total de descanso. Martin Pall, investigador de la Universidad Estatal de Washington, también confirma que esta exposición a la radiación provoca una respuesta de estrés en las células, desencadenando una serie de reacciones químicas que podrían generar daño celular. Esto puede provocar fatiga, dolor de cabeza o estrés.

Recomendaciones a la hora de domir

Así que los expertos aconsejan apartar el teléfono móvil como mínimo un metro a la hora de dormir. Cada centímetro que se aparte el terminal, la radiación disminuye, así que la distancia de seguridad sería de un metro y medio o dos metros. Aun así, según los expertos, lo más recomendable es apagar el teléfono directamente o cargarlo en otra habitación. Otra opción que también funciona es activar el «modo avión» antes de acostarse.

Los expertos también recomiendan la vuelta al despertador tradicional para no depender del teléfono móvil, ya que eso quiere decir que este dispositivo también dormirá junto a ti en la mesita de noche. En caso de compartir habitación, cuanto más alejado, mejor.