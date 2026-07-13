Cómo ver la contraseña del WiFi en el iPhone sin marearte mucho

Cuántas veces te ha pasado esto, alguien te pide la clave de tu red y no tienes ni idea de cuál es, porque la escribiste una vez hace meses y la olvidaste. La única solución en un iPhone pasaba por buscar la pegatina del router o entrar en su configuración. Eso cambió con iOS 16, cuando Apple añadió la opción de ver la contraseña del WiFi en el iPhone desde los propios Ajustes. Si tu teléfono está actualizado, la tienes disponible.

Los pasos para verla

El proceso es corto. Abre Ajustes y entra en Wi-Fi.

Verás la red a la que estás conectado con un tick azul a la izquierda. Pulsa el icono de información, la letra «i» dentro de un círculo, que aparece a la derecha del nombre de la red.

Dentro de esa pantalla encontrarás varias opciones, entre ellas Conexión automática y un campo llamado Contraseña, que al principio aparece oculto con puntos. Toca sobre ese campo. El iPhone te pedirá autenticarte con Face ID, Touch ID o el código del dispositivo, una medida lógica para que nadie con tu teléfono en la mano pueda leer tus claves. Tras verificar tu identidad, la contraseña se muestra en texto legible y el sistema te ofrece copiarla al portapapeles con un toque.

También funciona con redes que ya no usas

Aquí está lo interesante, no hace falta estar conectado a esa red. Si en la pantalla de Wi-Fi pulsas Editar (arriba a la derecha), el iPhone lista todas las redes que ha memorizado. Puedes entrar en cualquiera y recuperar su contraseña con el mismo método. Es útil cuando quieres pasarle a alguien la clave de una red de otra casa o de un sitio donde estuviste hace tiempo.

En qué casos te saca de un apuro

Este truco resuelve situaciones muy concretas del día a día. Sirve para dar la clave a un invitado sin dictarle una ristra de letras y números que probablemente esté anotada mal en algún papel. También ayuda cuando quieres conectar un dispositivo nuevo que no admite compartir contraseña de forma automática, como una televisión, una consola o un electrodoméstico inteligente.

Otro escenario habitual es cambiar de teléfono o configurar el de un familiar, en lugar de buscar la clave por casa, la copias directamente desde tu iPhone. Y si eres de los que usan contraseñas largas y distintas para cada red, tener esta información a mano evita más de un quebradero de cabeza.

Conviene recordar que Apple ya facilitaba compartir el WiFi entre iPhones cercanos con solo acercarlos, pero esa función no muestra la clave ni sirve para dispositivos de otras marcas. Ver la contraseña completa, en cambio, funciona con cualquier aparato.