Cómo reproducir sonidos de fondo en un tu iPhone de manera nativa

Si empleas un iPhone y necesitas sonidos de fondo para relajarte, estudiar o incluso dormir, presta atención. En este artículo te explicaré cómo reproducir sonidos de fondo en tu iPhone sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales. El propio sistema operativo lo hace por ti de manera sencilla y práctica.

Reproduce sonidos de fondo en el iPhone

Esta función está integrada dentro de las opciones de Accesibilidad, un apartado que muchas veces pasa desapercibido, pero que es una verdadera caja de sorpresas. Estos sonidos pueden ayudarte a crear un ambiente tranquilo y a tu gusto, ideal para diferentes actividades. Para activarlos, sigue estos pasos:

Accede al Centro de Control

Desde la pantalla principal de tu iPhone, desliza el dedo desde la parte superior hacia abajo para abrir el Centro de Control. Asegúrate de que lo haces desde el borde superior derecho si tienes un modelo con Face ID.

Localiza el icono de Accesibilidad (Audición)

Verás un símbolo de una oreja. Pulsa sobre él y se abrirá un menú con diversas opciones.

Activa los sonidos de fondo

Una vez dentro,Entre ellas, selecciona “Sonidos de fondo”.

Pulsa sobre el icono correspondiente para activarlos. A continuación, elige el sonido que prefieras. Tienes varias opciones, como sonidos de lluvia, océano o ruido blanco, ideales para relajarte, concentrarte o dormir. Además, puedes ajustar el volumen para que se adapte a tus necesidades. Estos sonidos pueden reproducirse tanto en el altavoz del iPhone como en unos auriculares. También puedes enviarlos a un dispositivo externo, como un HomePod o cualquier altavoz inalámbrico compatible, ampliando las posibilidades de uso.

¿Y si no aparece el icono de la oreja?

Si en el primer paso no encuentras el símbolo de la oreja, no te preocupes. Es posible que no esté configurado aún en tu Centro de Control. Aquí te explico cómo añadirlo.

Mantén pulsada cualquier zona del Centro de Control hasta que los iconos comiencen a moverse. En la parte inferior, aparecerá un apartado llamado “Añadir un control”.

Pulsa sobre él y busca la opción “Accesibilidad (Audición)”. Selecciona el icono de la oreja y este se añadirá automáticamente a tu Centro de Control.

Así de sencillo es reproducir y usar los sonidos de fondo en tu iPhone. Esta función es perfecta para crear un ambiente relajante, ayudarte a concentrar mientras trabajas o simplemente ambientar tu hogar. También resulta útil para quienes buscan acompañamiento sonoro al realizar tareas cotidianas. Ahora que conoces este truco, aprovéchalo y disfruta de un entorno más agradable en cualquier momento.