Cómo localizar tu iPhone si tienes un Apple Watch

Seguro que en alguna ocasión has empleado más tiempo del debido buscando tu iPhone por casa. Si lo tienes en silencio, llamar desde otro teléfono tampoco sirve de mucho. Ahora bien, si utilizas un Apple Watch, tienes una forma de localizar tu iPhone fácilmente. En este artículo, te explico cómo se hace y es un proceso muy sencillo.

Localizar el iPhone con el Apple Watch

Si te fijas, en tu Apple Watch, tienes dos botones: el redondo, que es la corona, y el botón de inicio, que también permite acceder a multitud de funciones. Para localizar tu iPhone desde el Apple Watch, simplemente tienes que seguir estos pasos.

Pulsa el botón de inicio y aparecerá una pantalla como la que te muestro aquí debajo. Pulsa una vez sobre el icono que está rodeado con un círculo rojo.

Ese simple gesto envía una señal al iPhone y hará que emita un sonido lo suficientemente fuerte como para oírse dentro de cualquier vivienda. Esto resulta muy útil si has dejado el iPhone en otra habitación o en un lugar más o menos evidente. Sin embargo, imagina que tienes una casa muy grande o que has dejado el teléfono en el jardín, y el sonido no es lo suficientemente potente como para que puedas escucharlo. No te preocupes, también puedes localizarlo sin problema.

En este caso, comienza a moverte con tu Apple Watch en la muñeca hasta que el iPhone sea capaz de detectar la señal que está enviando. El alcance de esta función es de al menos 15 metros. A medida que te acerques al teléfono, el propio Apple Watch te irá guiando hacia su ubicación. Este proceso es ideal para exteriores o para entornos donde el sonido pueda quedar amortiguado.

Finalmente, cuando estés a un metro de distancia o menos, la pantalla de tu Apple Watch se pondrá de color verde, indicando que el iPhone está muy cerca. En ese momento, será simplemente cuestión de mirar a tu alrededor para encontrarlo.

De esta manera, vas a evitar perder tiempo buscando tu teléfono manualmente o llamándolo desde otro dispositivo, algo que no siempre resulta efectivo. Este método es especialmente útil en situaciones de prisa o cuando necesitas encontrar el teléfono rápidamente.

Si tienes un Apple Watch y un iPhone, ya sabes cómo usar esta funcionalidad para localizar tu dispositivo de forma sencilla y práctica. Una herramienta más que demuestra lo bien integrados que están los productos de Apple para facilitar nuestra vida cotidiana.