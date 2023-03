Cómo proteger la privacidad en fotos con esta herramienta online gratuita

¿Cuántas veces has subido a redes sociales una foto de tu hijo? Independientemente de que se trate de un acto banal, debemos pensar que hay que proteger siempre la privacidad de esos menores, que en la mayoría de los casos, no han pedido salir en tu Facebook. Por eso, pixelar las fotos es la mejor opción, y ya no tienes excusas para no hacerlo. Te cuento cómo, en solo 2 pasos y gratis.

Cómo pixelar fotos gratis

La herramienta en cuestión es esta, Pinetools. Ofrece muchas funcionalidades, pero una de las más interesantes es la de ayudarte a proteger tu privacidad en las fotos que requieren un tratamiento especial como la de de los menores.

El procedimiento para hacerlo no puede ser más sencillo. He utilizado el ordenador, pero también puedes hacer la misma tarea en tu móvil. Comienza eligiendo la foto que vas a pixelar.

Una vez hecho, selecciona la parte a pixelar o a desenfocar. En el ejemplo elijo la cara.

Ahora seleccionas si deseas pixelar esa parte de la foto, desenfocar el área o colocar un color sólido encima. También, en el apartado «radio» puedes escoger el grado de desenfoque. Utiliza el deslizador a tu gusto.

Ahora vete a la parte de abajo y pincha en el botón verde «Censurar».

ya lo has completado, observa cuál es el resultado y descarga la foto. Ya podrás usarla con tranquilidad en redes sociales sin comprometer la privacidad.

El uso de estas herramientas gratuitas, hay cientos de ellas en Internet, son de uso más que recomendable siempre, y en muchas casos, obligatorio. El tratamiento del derecho a la imagen, sobre todo de menores, es algo que no debe tomarse a broma. Por ejemplo, en el centro educativo de tus hijos deberás firmar un documentos sobre el uso de las imágenes en redes sociales y publicaciones del colegio. En caso de no hacerlo, tu hijo no puede aparecer en este tipo de contenido.

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 4, apartado 1, así lo recoge.

«Los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Este derecho comprende también la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, así como del secreto de las comunicaciones».

Por tanto, esta herramienta gratuita que encuentras en Internet para pixelar fotos es de una ayuda inestimable, en cualquier caso, ya que ayuda a proteger la identidad de cualquier persona, y de los menores, especialmente. La sobreexposición que se hace de ellos en redes sociales alcanza ya límites preocupantes