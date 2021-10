Cuando deseamos adquirir un cargador eficiente y que responda a nuestras necesidades, nos dejamos llevar por las opiniones que encontramos en comercios y tiendas online. Tenemos más de un cargador por casa, y ahora que la tendencia es a que los fabricantes no los incorporen al comprar un dispositivo, encontrar uno que cumpla es siempre necesario.

La firma asiática UGREEN ha lanzado un gadget interesante. Se trata de la versión ampliada de su cargador de 65 w de nitruro de galio, pero en este caso capaz de alcanzar los 100 w de potencia. Con él tienes cubiertas la mayor parte de necesidades cuando necesites poner a tope tu dispositivo. Te contamos cómo es este nuevo cargador de 100 w.

El cargador de 100 w que ofrece versatilidad

Sí, la propuesta de esta marca es sorprendente, un cargador con 3 puertos USB-C y 1 USB-A, es decir, el de toda la vida. Ha incorporado el nitruro de galio en su fabricación, la alternativa que se está abriendo paso frente al silicio. Sus propiedades permiten que el calor se disipe mucho mejor y que no haya un exceso de temperatura. Esto es algo que llega a preocupar dependiendo del modelo de cargador al que nos enfrentemos. Cuando el calor se disipa de una forma eficiente, el rendimiento es más alto.

Los puertos 1 y 2 ofrecen ambos 100 w en solitario, si bien si los utilizamos a la vez la potencia queda en 65W en el primero y 35 w en el segundo. Esto puede venir bien para cargar de manera simultánea una tablet y un. móvil o un ordenador de hasta esa potencia y otro dispositivo. Si deseamos utilizar os 3 puertos USB-C a la vez, la potencia se reparte en 45 w, 30 w y 22,5 w, más que suficiente para 3 tablets o teléfonos.

El puerto USB-A ofrece 22,5 w, lo que no está nada mal, además de hacerlo a carga rápida. Sin embargo, debes tener en cuenta que cuando estés utilizando este puerto no puedes conectar nada a los otros. Es decir, el USB-A y los USB-C no son compatibles a la vez. Si tienes esto en cuenta, y viendo el que el estándar USB-A cada vez es menos común, la carga en este dispositivo nunca debe ser un problema.

En cuanto a sensaciones, a decir verdad que es que son positivas. Este cargador de 100 w cumple con lo que promete, que es el de llenar a tope un portátil compatible cuando lo hace con los puertos 1 o 2. Y sí, al igual que su hermano pequeño, este cargador tiene una tasa de disipación de calor muy alta. Tras varias horas de uso puedes apreciar que no toma mucha temperatura.

Puedes adquirir este gadget en Amazon, su precio ronda los 55 euros. ¿Es caro? Pues depende de lo que entiendas por este concepto., Un buen cargador de una salida puede rondar alrededor de los 20 euros. La propuesta de este fabricante es casi 3 veces superior, pero muy versátil y segura. Probablemente, en cuanto se adopte el nitruro de galio (GaN) como estándar los precios comiencen a bajar. Pero en todo caso, si tienes un modelo como este en casa, con 4 tomas, estás evitándote tener varios cargadores que, comprados por separado, podrían hacer subir el precio final.