El Apple Watch Ultra se pone a prueba en The Speed Project

Cuando en septiembre de 2022 fue presentado el Apple Watch Ultra las primeras voces saltaron a alabar su robustas características, ideales para pruebas o entrenamientos bajo las condiciones más duras. Buena prueba de ello es una hazaña que ha tenido lugar el pasado mes de marzo en Estados Unido, el ‘The Speed Project’. Este evento anual congrega a valientes corredores de todo el mundo, con muchas ganas de desafiar sus límites en una carrera de relevos como ninguna otra.

Apple Watch Ultra desafiando límites

Los protagonistas de esta epopeya son miembros del Koreatown Run Club (KRC) de Los Ángeles y del Old Man Run Club (OMRC) de Nueva York. Unidos por su pasión por correr, estos atletas han preparado durante meses su participación en The Speed Project, donde unen sus fuerzas para enfrentar una agotadora travesía de más de 500 kilómetros a través del implacable desierto de Mojave hasta alcanzar la siempre extraordinaria ciudad de Las Vegas.

Pero esta no es una carrera al uso. En The Speed Project no hay reglas rígidas ni puestos de ayuda, solo los corredores, sus equipos de apoyo y la interminable carretera por delante. Para enfrentar los innumerables retos del terreno abrupto y árido, la falta de sueño, las temperaturas extremas y los cambios de temperatura repentinos, los corredores confían en un aliado esencial: el Apple Watch Ultra 2, que fue presentado este pasado mes de septiembre.

Este dispositivo, fabricado en titanio de calidad aeroespacial, es el compañero perfecto para los intrépidos atletas. Con métricas de carrera avanzadas, una pantalla luminosa y una resistencia excepcional, el Apple Watch Ultra 2 proporciona a los corredores información vital en tiempo real, desde la ubicación de sus compañeros hasta el control del ritmo y la medición de la altitud.

A lo largo de la agotadora travesía, los fotógrafos del equipo capturan cada momento con el iPhone 15 Pro Max, utilizando la potencia de la tecnología para inmortalizar la emoción y el fair play que caracterizan a The Speed Project. Desde los primeros pasos en Santa Mónica hasta el emocionante cruce de la línea de meta en Las Vegas. Sin duda, se trata de una prueba que lleva a los participantes al límite tanto físico como mental.

Cada kilómetro recorrido es una prueba de resistencia, determinación y trabajo en equipo. A través de diferentes desafíos como el tramo de 42 kilómetros conocido como Power Line, donde la lluvia amenazaba con detener el avance, los corredores demuestraron una y otra vez su coraje y su capacidad para superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino.

Finalmente, tras 41 horas y 51 minutos de intensa carrera, el equipo formado por miembros del KRC y el OMRC cruzó la línea de meta en Las Vegas. en primera posición. Para estos corredores, The Speed Project no es solo una carrera, es una experiencia que marca un antes y un después y que desafía los límites de lo posible. Gracias al reloj inteligente más resistente de Apple, que se convierte en un excelente aliado durante los 500 km de recorrido, es posible combinar el esfuerzo físico y mental junto con la tecnología, para así ponerla de nuestro lado.