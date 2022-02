Las entidades bancarias no paran de alertar a sus clientes de todas las nuevas técnicas que están surgiendo por parte de los ciberdelincuentes para tratar de acceder a las cuentas corrientes y vaciarlas. Lo último viene supuestamente de un conocido banco, el BBVA. Los usuarios, sean clientes o no de la entidad, reciben un SMS en el que el contenido nos invita a instalar una app llamada Antivirus BBVA. Es decir, se están aprovechando de la lógica psicosis que existe para engañarte con ese miedo y dejar tu cuenta corriente con un agujero importante. Esta es toda la información que necesita saber para no caer en la trampa.

La app Antivirus BBVA que no existe

El mensaje se ha empezado a recibir esta semana. Como siempre, se utiliza la técnica del miedo en la que se llama a la urgencia Hay un supuesto virus que está afectando a tu cuenta corriente y para que no vaya a mayores, has de descargar la solución, una app llamada Antivirus BBVA. Apoco que te fijes, verás un enlace en el cual aparece efectivamente el nombre del banco, pero seguido de un sospechoso v2. Es decir, se trata de un dominio comprado por los delincuentes y que lo que hace es pedirte los datos de acceso al banco. Una vez que ya los tienen, podrán hacer reintegros en tu cuenta, solicitar un préstamo o hacerse con el saldo de la tarjeta de crédito.

Por esa razón, siempre hay que hacer caso a lo que nos piden desde todas las entidades bancarias, en este caso la elección de BBVA es casual, probablemente recibas un mensaje igual si eres cliente de CaixaBank o de Banco Sabadell. Los bancos nunca te van a solicitar las claves de acceso por SMS, por teléfono o por un correo electrónico.En caso de que haya recibido este mensaje, puedes estar tranquilo. Tu cuenta no se está viendo afectada por ningún tipo de virus y lo que debes hacer es borrarlo automáticamente.

Accede siempre a tu cuenta bancaria mediante la aplicación oficial que tienes instalada en tu teléfono móvil, y haz siempre caso omiso a cualquier mensaje en el que se te solicite las claves o que se te requiera con urgencia para cualquier cosa. En este tipo de casos, es la entidad financiera la que se pone directamente en contacto contigo vía telefónica, nunca mediante un SMS. Ya lo sabes, la app Antivirus BBVA es otra muestra de smishing. La precaución y la desconfianza jugarán en este caso a nuestro favor.