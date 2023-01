Las aplicaciones ideales para no procrastinar

La procrastinación es una verdadera lacra para quienes trabajan de manera autónoma, por ejemplo, delante de un ordenador. El tiempo se va y no vuelve, y es algo penaliza enormemente nuestra productividad. Hay que tener la condición fin de no perder el tiempo con tonterías, por eso, estas apps para no procrastinar pueden ser un buen estímulo. Puede ser uno de tus propósitos de 2023 si todavía, a mediados de enero, no has dado el giro necesario.

4 apps para no procrastinar

Nuestra primera recomendación pasa algo tan simple como Google Calendar. Permite tener todas tus actividades bien organizadas por día, de tal manera que tengas una visión de cómo quieres que trabajar en cierto periodo temporal. La ventaja es que las herramientas de Google funcionan muy bien y son totalmente gratuitas. Descárgala para Android y iOS.

Forest aplica la calificación a la propia tarea del trabajo. Tienes que decirle durante cuánto tiempo vas a estar concentrado realizando una tarea, por qué si no lo haces, vas a tener consecuencias. Sin duda, es una de las aplicaciones más divertidas para que te des cuenta de que el tiempo es nuestro mejor tesoro. Está disponible tanto en iOS como para Android.

Time Tune es una herramienta que te permite tener organizado el trabajo. De esta manera, podrás abordar las tareas como mejor te convenga, pero tienes que ser constante. En todo caso, se trata de una de las aplicaciones más recomendables para no procrastinar. Puedes descargarla en Google Play para dispositivos Android.

Por último, Pomodoro Timer es una aplicación que te permite aplicar la técnica Pomodoro. Si no sabes lo que es, no te preocupes, te lo explicamos. Se trata de un tipo de modelo de trabajo por el cual estamos concentrados en una actividad durante 4 periodos 25 minutos, con descansos de cinco minutos entre ellos. Una vez finalizados estos periodos, podemos descansar durante 30 minutos. Probablemente es lo que necesitabas, por lo que no pude descargarla desde Google Play para dispositivos Android. La app no está para iPhone, pero te recomendamos Be Focused Pro, muy parecida, y que puedes descargar desde este enlace para iOS.

Pero sobre todo, el único recurso realmente efectivo para evitar perder el tiempo es ser extremadamente metódico. Cuando se trabaja desde casa delante de un ordenador puede llegar a ser complicado, pero es la única forma de no perder el tiempo. Debes tomar tu trabajo como lo más sagrado, y la ayuda de estas aplicaciones puede ser un estímulo si no lo has conseguido por tus propios medios.

. Di adiós a la pérdida de tiempo y comienza a ser más productivo. Estas apps para no procrastinar son siempre un buen comienzo.