Los propios famosos responderán a las preguntas sobre ellos en Google

Seguro que en alguna ocasión has buscado en Google datos sobre actores, cantantes o famosos en general. Pues bien, hoy Google ha anunciado una curiosa iniciativa con celebridades para que sean ellas mismas las que contesten en una especie de mini vídeos a las preguntas más comunes que se hacen en el buscador sobre ellos. De momento, sólo vas a encontrar celebridades norteamericanas como Priyanka Chopra, Will Ferrell, Tracee Ellis Ross, Gina Rodriguez, Kenan Thompson, Allison Williams, Nick Jonas, Mark Wahlberg, James Franco, Seth MacFarlane, Jonathan Yeo y Dominique Ansel. Sin embargo, a poco que Google ponga en marcha su maquinaria de marketing, es seguro que actores, músicos, artistas de todo tipo o famosos en general querrán grabar estas “respuestas” que les dan un extra de relevancia y publicidad. De este modo, cuando busques un dato curioso sobre uno de ellos, Google te llevará a estos vídeos y no a páginas como la Wikipedia, blogs de cotilleos, o páginas sobre cine, música o televisión en la que suelen encontrarse este tipo de datos.

Al parecer, estos vídeos aparecerán de manera predominante en las búsquedas desde dispositivos móviles y se muestran como un vídeo vertical a modo de “selfie”. Lo interesante además es que una vez que entras en una de las respuestas, se crea una especie de “página del artista” en la que puedes ir seleccionando otras preguntas para ver sus respuestas, de manera que es como si tuvieses una entrevista personal con las cuestiones que más preguntan sobre ellos en Internet.

Como decíamos, la iniciativa se acaba de anunciar y Google no explica en qué países piensa añadir estos vídeos de famosos (de momento sólo aparecerán estos resultados en EEUU), pero lo lógico es que se acabe extendiendo a personalidades de todo el mundo. Evidentemente, es probable que muchos no deseen responder a preguntas comprometidas, pero puede ser una buena fórmula para encontrar esas cuestiones que a veces te preguntas sobre los famosos.