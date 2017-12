La UE obliga a Apple a pagar 13.000 millones de euros en impuestos atrasados

Es posible que hayas leído acerca de las “argucias” que emplean grandes multinacionales como Apple para pagar menos impuestos en países como España. La compañía de Tim Cook tiene su sede en Irlanda donde goza de beneficios fiscales muy importantes, lo que Apple recompensa con los empleos de esta sede o la apertura de fábricas que ensamblan algunos de los productos de la compañía. En los últimos años, la Unión Europea ha estado investigando estas ventajas fiscales ofrecidas por Irlanda y ahora, según Reuters, Apple se verá obligada finalmente a pagar nada menos que 13.000 millones de euros (unos 15.400 millones de dólares) en impuestos atrasados.

Este pago de impuestos no cobrados se deberá hacer efectivo durante el primer trimestre de 2018 en una cuenta de depósito. El pago de estos impuestos ya fue decidido por la Unión Europea hace un año, pero el propio gobierno de Irlanda ha sido el que no ha querido hacer efectivo el cobro, lo que la Unión ha visto como un desafío a su mandato y por eso el asunto ha llegado de nuevo a los tribunales en octubre para obligar al gobierno de Dublín a recibir este pago. Curiosamente, es Irlanda el país que más se ha beneficiado de la actividad de Apple en Europa el que va a recibir estos 13.000 millones y no el resto de países en los que la compañía de Tim Cook vende sus productos usando sociedades intermedias para minimizar los beneficios.

Por su parte, Apple se ha defendido de estos argumentos asegurando que es la empresa que más impuestos paga del mundo y que lo hace siguiendo escrupulosamente las leyes de los territorios en los que opera. La compañía, junto con el gobierno Irlandés han explicado que están en desacuerdo en cómo se han calculado estos impuestos atrasados, por lo que van a apelar la decisión, y aseguran que “confían en que la corte general de la Unión Europea anule la decisión de la Comisión una vez que haya revisado todas las evidencias”.