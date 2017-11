Xiaomi prepara el Redmi 5 Plus, su primer modelo económico sin marcos

Este mismo martes se va a presentar oficialmente la llegada de la carismática marca china Xiaomi a España. En la presentación se espera que estén ejecutivos como Wang Xiang, vicepresidente senior de Xiaomi, y Donovan Sung, director de Producto de la marca, que explicarán los detalles de la llegada de Xiaomi y los productos que la compañía distribuirá en España. Y aunque no se puede asegurar que Xiaomi presente ningún nuevo producto en primicia, bien podrían anunciarse los nuevos Redmi 5 y Redmi 5 Plus que se espera sean los nuevos gama media todo pantalla (en la presentación va a colaborar también Qualcomm). Precisamente, de este Redmi 5 Plus se han filtrado hoy imágenes que muestran un smartphone realmente atractivo que contará con construcción metálica, diseño sin marcos, una doble cámara dispuesta en vertical y hardware de Qualcomm de gama media.

Xiaomi ha lanzado hoy precisamente en India los Xiaomi Redmi Y1 y Redmi Y1 Lite, modelos mucho más “convencionales” centrados en la cámara para autorretratos ya que integran sensores frontales de 16 MP y también flash frontal. Sin embargo, las imágenes que se han filtrado del Redmi 5 Plus muestran un móvil mucho más atractivo y moderno (en lo que se refiere al diseño) con pantalla “Full View” con formato 18:9 sin apenas marcos. La trasera parece de aluminio por las franjas que la dividen y se ve una disposición en vertical de las dos lentes de la cámara, un doble flash LED, y el lector de huella. La pantalla se espera tenga cerca de 6 pulgadas con resolución Full HD+.

De las prestaciones del móvil no hay mucha información, pero se espera que sea un gama media con hardware de Qualcomm, seguramente con algún procesador de la serie 6 como el Snapdragon 660, con al menos 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. Como sabes, la clave de la serie Redmi es su precio ajustado, y aunque no hay indicación alguna debería rondar los 200 euros al cambio.