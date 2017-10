WhatsApp ya deja borrar mensajes hasta 7 minutos después de enviarlos

Llevábamos tiempo viendo esta importantísima y esperada novedad en las últimas betas de WhatsApp; pero hoy, finalmente, se está empezando a desplegar ya el borrado de mensajes en la aplicación de chat más extendida, y que te permitirá “arrepentirte” y borrar o revocar el envío de un mensaje hasta 7 minutos después de haberlo mandado. Cómo quizá recuerdes, cuando se empezó a hablar de esta funcionalidad se esperaba que hubiese dos minutos para eliminar un mensaje, pero WhatsApp ha ampliado finalmente el periodo de tiempo en el que puedes arrepentirte o borrar un mensaje que hayas mandado por error.

Para usar el borrado, el mecanismo es el mismo que para el resto de tareas como responder a un mensaje, copiarlo o reenviarlo. Pulsas y mantienes sobre el mensaje en cuestión y verás que la opción de borrado te da ahora dos posibilidades: “Eliminar para todos”, que borrará el mensaje del receptor o receptores, y “Eliminar para mí” que lo borra de tu chat como ya podías hacer antes.

Por otro lado, cuando borres un mensaje quedará constancia de que lo has eliminado y, evidentemente, es posible que el receptor lo vea antes de que lo retires. La constancia de que has borrado el mensaje quedará como “Este mensaje fue eliminado”.

Si te estás ya apresurando a probar la nueva funcionalidad y ves que no aparece no te preocupes ya que no necesitas actualizar la aplicación, sencillamente se trata de una prestación que se va desplegando de manera paulatina. WhatsApp indica en su página web que para que funcione este borrado tienes que tener instalada la última versión del programa, al igual que el receptor del mensaje que quieras borrar. En el caso de que intentes eliminar el mensaje y no se pueda (por ejemplo porque el receptor tenga una versión antigua), no quedará indicación de que has intentado borrarlo. Se espera que la funcionalidad esté disponible en todas las plataformas móviles y en la versión web.

