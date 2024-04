Juntos forman el triángulo del triple crimen de la familia de Chiloeches: un ladrón con antecedentes, un inadaptado y una influencer venezolana que dice ser prima del ex presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Ninguno tiene más de 25 años y sus orígenes son muy diferentes, pero sus trayectorias delincuenciales se cruzaron en un pequeño pueblo de Guadalajara, Pioz, y desembocaron en el salvaje asesinato de la familia Villar muy cerca de allí, en Chiloeches. Últimamente se hacían llamar La mafia de Pioz.

No siempre fue así. Fernando P. era muy conocido en Pioz, sobrino-nieto de un alcalde del pueblo e hijo de una familia recta y normal. En su época colegial le recuerdan como «un buen chaval y no mal estudiante».

Pero las drogas hicieron descarrilar al chico en los últimos años y ya atesoraba una larga lista de antecedentes por estafa, robo con fuerza, delitos contra la seguridad del tráfico, contra la intimidad, desobediencia y también resistencia a la autoridad. Era el único que tenía una formación básica, «podría haber trabajado en lo que hubiera querido, pero vivía en una película permanente de raperos», asegura gente de su entorno.

La detención de David M. no pilló por sorpresa a sus vecinos de Pioz. «Era un chico de la calle que se ha criado con sus abuelos aquí en el pueblo, sus padres no estaban», cuentan los vecinos. Alguno afirma que los padres están en la cárcel. Todos coinciden en que tenía un problema grave con las drogas y le señalan como responsable de pequeños robos y atracos en el pueblo. Sin embargo, a la Guardia Civil no le constan antecedentes de David.

Las trayectorias paralelas de Fernando y David terminaron por juntarse gracias a sus malas aficiones, y rápidamente se convirtieron en compañeros de correrías. Les unía su pasión por las drogas y el regetón, además de su aspiración a convertirse en unos «gánsters de pueblo».

«Como no tenían ni media hostia, se metieron a entrenar a kickboxing en el gimnasio del Team Antino», confirma uno de los jóvenes de la zona. En los muros de sus redes sociales dejaron constancia de sus vídeos de patadas y puñetazos. David fue expulsado pronto del gimnasio «porque andaba buscando bronca con todo el mundo y era muy indisciplinado y agresivo», confirman los propietarios.

En esa época David todavía se llevaba bien con su primo Cristian, al que se le daba mucho mejor pelear. «Cristian tenía ascendencia sobre todos ellos», cuentan en el pueblo. También le sitúan como miembro del grupo. Lo que sí han confirmado sus familiares es que Cristian, el primo de David, era novio de Laura, asesinada junto a sus padres durante el triple crimen de Chiloeches el pasado sábado.

En el último año La mafia de Pioz se daba a conocer abiertamente en el pueblo. «Si ibas al centro del pueblo te tenías que cruzar de acera o evitar ciertos lugares si no querías ser atracado o terminar a puñetazos con ellos», aseguran los más jóvenes. Las amenazas y los robos estaban al orden del día, «no respetaban a los policías, a nadie».

‘Striper’ e ‘influencer’

En esas, Fernando conoció a Windybeth. Una joven venezolana con poco tiempo de estancia en España. Aseguran que la conoció en un club de stripers de un pueblo cercano, donde se ganaba la vida con sus curvas.

Ella se presenta como cantante de reguetón, aunque sólo ha publicado una canción. También presume de influencer y en las redes sociales reúne 142.000 seguidores en Instagram. Dice ser prima hermana de Juan Guaidó, ex presidente interino de Venezuela, aunque la familia lo niega categóricamente.

Así se terminaron uniendo los caminos de los tres, junto al de Cristian, el primo de David y novio de Laura Villar, víctima mortal del robo. Laura fue la forma de acercarse a la familia Villar a la que consideraban un buen objetivo capaz de ofrecerles un botín suficiente para pagar sus deudas de alcohol y drogas. El triple crimen de Chiloeches se gestó en unas horas por parte de unos veinteañeros con pocas luces.

Joyas y dinero

Todo el pueblo sabía que los de La mafia de Pioz debían dinero a bares y camellos. Espoleados por las drogas y por su mala cabeza, Fernando propuso el asalto de la casa donde sabían que habría dinero en metálico, joyas y la colección de relojes de Ángel, el padre de Laura.

Fue la madrugada del sábado 13 de abril la noche elegida para el robo. Fuentes del caso sitúan a Fernando y David en la zona. El primero armado con un cuchillo de gran tamaño. Un asalto totalmente desorganizado. La familia de David lo niega, dice que Fernando apareció completamente «enloquecido» y le dijo que le llevara hasta la casa. Luego David se marchó, según sus familiares, que le dan coartada desde diez minutos antes de la llamada al 112 de las víctimas.

Fue la madre quien escuchó a alguien entrar en su chalet y llamó al 112 sobre las 3:05 de la madrugada. Elvira, así se llamaba, y su marido Ángel murieron apuñalados salvajemente. Laura también fue asesinada cuando intentaba huir por las escaleras. Yerai, su hermano, atrancó la puerta de su habitación en la planta baja y escapó por la ventana. Fernando, solo o en compañía de David, le prendieron fuego a la puerta de su habitación. Luego, según la investigación, debieron huir.

Al día siguiente, domingo, Windy y Fernando se registraron en el hostal Cervantes de Daganzo. A 30 kilómetros del escenario del crimen. Allí les detuvo la Guardia Civil requisándoles los objetos robados en el crimen de Chiloeches y una buena cantidad de droga, entre anfetaminas, metanfetamina, cocaína y hachís.

La familia de David asegura a quien quiera preguntar que «él fue engañado, ni sabía a lo que iba a esa casa, ni sabía nada». De Cristian, del que no se olvidan los investigadores de la Guardia Civil aunque no ha sido detenido, sus familiares dicen que se ha intentado suicidar, por su amor hacia Laura, acuchillada hasta la muerte.

Ahora, por orden del Juzgado de Instrucción 4 de Guadalajara, David y Fernando están en prisión provisional, y Windybeth en libertad provisional como investigada. Sus trayectorias paralelas les han llevado a la cárcel, precisamente a ellos, que en las fiestas del pueblo eran de una peña llamada La prisión y se disfrazaban de presos.

La Guardia Civil señala a Fernando como el autor material del triple crimen de Chiloeches, tenía heridas cortantes en sus manos de usar el machete con saña. A David le considera cómplice indispensable en los asesinatos. Y a Windibeth encubridora. La influencer alquiló unos días antes la habitación del hostal para esconderse después del robo que acabó en tragedia.