Entre tanto, según los trabajadores, José Ramón Mérida les culpaba de las condiciones en que desarrollaban su trabajo, acusándoles de vagos y de no utilizar los pocos medios de que disponían. Tampoco hacía caso de las quejas y sugerencias de los trabajadores, que recibían como respuesta ante la acumulación de cadáveres «que no había dinero para que fuesen incinerados por una empresa externa». Ante semejantes condiciones de peligro para la salud, les contestaba «que no podía adquirir los medios que le solicitaban porque eran muy caros», finalizando con un «si no se hacían las cosas como él decía, ya podían ir buscando otro trabajo».

El resultado, según los informes de la acusación, fue que los cinco trabajadores acabaron padecieron enfermedades derivadas de la exposición prolongada a agentes tóxicos y de las pésimas condiciones higiénico laborales a las que estuvieron expuestos en el sótano del Departamento de Anatomía.

Ahora, nueve años después, la acusación particular que ejerce Vegas Legal en nombre de tres de los empleados, solicita un total de 21 años de prisión para José Ramón Mérida. Algo que no ocurrirá de momento. El juicio se ha suspendido debido a la huelga en los juzgados. Los 5 trabajadores y los 534 cadáveres de la Complutense tendrán que esperar hasta el próximo mes de junio para que se haga justicia.