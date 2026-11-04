Herido de gravedad un joven de 25 años tras ser atropellado y recibir 5 puñaladas en Usera (Madrid)

Un hombre de 25 años ha resultado herido de gravedad durante la madrugada de este miércoles después de ser atropellado y apuñalado con un arma blanca hasta en cinco ocasiones en el distrito madrileño de Usera. La víctima recibió asistencia en el lugar de los hechos antes de ser trasladada de urgencia al Hospital 12 de Octubre, donde ingresó estando consciente.

El suceso ha tenido lugar alrededor de las 01:30 horas en el número 86 de la calle Marcelo Usera. Esta vía, de casi dos kilómetros, es la calle principal del distrito, en el que viven cerca de 141.000 personas repartidas en siete barrios: Almendrales, Zofío, San Fermín, Orcasur, Orcasitas, Pradolongo y Moscardó. Los primeros en llegar han sido agentes de la Policía Nacional, que practicaron un torniquete en la pierna izquierda al herido para contener la hemorragia hasta la llegada de los servicios médicos, que lo trasladaron al hospital.

Herido por arma blanca

Los efectivos de Samur-Protección Civil asumieron la atención del joven en el mismo lugar del altercado. Según ha detallado el supervisor de guardia del servicio sanitario, Alberto Chozas, la víctima presentaba «un corte en el cuello, dos heridas en el tórax, otra en el abdomen y una quinta en la parte posterior de la pierna izquierda».

Según la primera valoración de los efectivos, ninguna de las cinco heridas era de carácter penetrante, aunque las alteraciones detectadas en las analíticas llevaron a los sanitarios a ordenar su traslado de urgencia al Hospital 12 de Octubre de referencia. El joven ingresó en estado grave, aunque permanecía consciente, tras activarse el correspondiente preaviso sanitario, un protocolo que permite al hospital preparar la recepción del paciente antes de su llegada.

La Policía Nacional asume la investigación

La Policía Municipal acompañó al convoy sanitario hasta su llegada al centro hospitalario para agilizar el traslado.

La Policía Nacional se está haciendo cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias que llevaron a que se produjeran el atropello y las cinco heridas por arma blanca que sufrió el joven. Las pesquisas buscan además identificar y localizar a los autores de la agresión.