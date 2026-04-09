Detenidos los padres de una bebé que dio positivo en cocaína y marihuana en Calatayud

La Policía Nacional ha detenido a una pareja como presuntos autores de un delito de lesiones provocadas a su propia hija, un bebé de 10 meses de edad, después de que la menor diera positivo en cocaína y marihuana. Los hechos han ocurrido en Calatayud, en Zaragoza.

La detención se produjo el 7 de abril, sobre las 15:00 horas, cuando agentes de la Policía Nacional fueron requeridos por el área de pediatría del hospital. En el requerimiento informaban del resultado positivo en un análisis toxicológico realizado a un bebé de 10 meses y que había desvelado restos de cocaína y marihuana en su organismo.

La menor había sido llevada hasta el centro hospitalario la tarde anterior con una sensación de escasa respuesta a estímulos y apatía, por lo que se le realizó el correspondiente examen toxicológico.

Los padres de la bebé explicaron que varios amigos del padre habían estado en el domicilio familiar durante el fin de semana y habían consumido ciertas sustancias estupefacientes, por lo que pudiera ser que de forma accidental la menor hubiera ingerido algún resto.

Los agentes, tras la detención, solicitaron al juzgado una orden de entrada y registro del domicilio familiar. Para ello remitieron un informe en el que destacaron que el domicilio no reunía unas condiciones higiénicas mínimamente aceptables para la estancia de un bebé. También que habían localizado restos de sustancias que parecían aparentemente estupefacientes al alcance de la menor.