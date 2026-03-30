La Guardia Civil investiga la mordedura de un perro a un bebé de 5 meses hospitalizado de urgencia

Un bebé de solo cinco meses ha necesitado ser trasladado de urgencia al Hospital General Doctor Balmis, en la ciudad de Alicante, a consecuencia de las heridas sufridas por la mordedura de un perro de raza potencialmente peligrosa en Abanilla (Murcia), que le mordió en la cabeza el pasado sábado, según han confirmado a OKDIARIO fuentes de la Guardia Civil en la Región de Murcia. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, según han confirmado también a este periódico fuentes del propio Instituto Armado.

Inicialmente, el bebé fue llevado a un centro de salud ubicado en la localidad de Pinoso, ya en Alicante, por una cuestión de proximidad. Pero, dada la gravedad de las heridas, se produjo su traslado al citado hospital Doctor Balmis, en Alicante.

Según ha confirmado también la Guardia Civil, el animal tiene todos los permisos y documentos referentes a las vacunaciones en regla y pertenecía a una finca cercana al lugar de los hechos. No obstante, se le ha apartado hasta el esclarecimiento total de lo sucedido.

Por su parte, el bebé fue trasladado a Alicante a bordo de un helicóptero medicalizado desde Pinoso, ya en la provincia de Alicante, si bien los hechos se produjeron en una partida cercana a ese mismo municipio, pero perteneciente, como se ha dicho, a la vecina Región de Murcia.

Se da la circunstancia de que, en octubre de 2025, una mujer de 36 años natural de Lepe, en la provincia de Huelva, en Andalucía, resultó herida muy grave al proteger a su propio hijo de tan solo tres años del ataque de dos perros en un parque de Bath (Inglaterra), ubicado al norte de Londres. La madre necesitó un total de 196 puntos de sutura en la cabeza, así como una reconstrucción de oído y también una transfusión de sangre. El niño solo sufrió rasguños y arañazos.